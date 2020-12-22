立院將在本周四表決萊豬進口行政命令，一旦通過將於明年1月1日上路。藍委賴士葆今日於立院院會針對此事質詢時，與行政院長蘇貞昌爆發口角，互相拍桌對峙，賴士葆罵「蘇揆又來反質詢」，蘇貞昌回應「你不用幫我鼓掌(拍桌)」。

賴士葆指出，若本週萊豬進口行政命令通過，就會在1月1日上路，只剩7天。但許多地方通過自治條例，有10個縣市要求萊劑零檢出，行政院會准駁嗎？何時要給答案？蘇揆回應，跟地方都保持回應，主管機關依權責進行。

賴士葆說，依《地方制度法》第18、19條規定，地方有權力訂自治條例，食品管理，中央訂了低標，地方可以自己再訂高標。蘇貞昌笑說「上次你說要用主決議，不要報上來，現在又變這樣。」

蘇貞昌繼續笑說「我是在笑你啦」賴士葆不滿回應並拍桌「你怎麼反質詢？」蘇揆一看到也跟著拍桌反嗆「你不要鼓掌(拍桌)」，雙方來回互拍桌各3次，蘇揆嗆「你講不清楚用拍桌的沒用啦，你問我，我回答你啊，還要繼續拍嗎？」賴士葆說「不要拍。」蘇揆酸「對阿，不要拍嘛，有點修養。」

賴士葆未繼續隨蘇揆起舞，另詢問蘇揆日前因信功事件，遭國民黨立委林為洲告發違反《食安法》、《社維法》，當前是否已約談。蘇揆回應「目前沒有接到約談通知。」賴士葆質疑，為何快一個月沒動作？蘇偉碩一下子就被告發了。但衛福部長陳時中在旁補充「我們10月底就告發蘇偉碩了。」

(中時 )