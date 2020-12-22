台中市長盧秀燕表示，男女公廁比例1比3還不夠，台中市調整為1比4，公共建築以身作則。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市計有近180座公園綠地的公共廁所，但男女公廁比例不一樣，造成女性如廁不便，市長盧秀燕跑行程，常有到公廁方便的機會，發現女廁常大排長龍，男性上男廁卻輕鬆來去自如，目前內政部《建築技術規則》規定男女公廁比例1比3還不夠，台中市調整為1比4，公共建築以身作則。

「我們在蹲坐的比例上也要有所調整」，盧秀燕說，如廁文化不僅對應著城市生活水準，也直接關係到民眾對公共建設的觀感，為破除公廁不安全、不乾淨的印象，市府打造陽光公廁，但公廁男女比例也要進一步調整。

台中市長盧秀燕發現女廁常大排長龍，男性上男廁卻輕鬆來去自如，台中市男女公廁比例調整為1比4，全國最高。（盧金足攝）

盧秀燕表示，她常在外面跑行程，有時須上公共廁所，發現在公共場域上廁所時，女廁大排長龍，男性來去自如，所以男女公廁比例1比3還是不夠，台中市率全台之先，單獨調整為1比4。

「陽光公廁，台中市男女公廁比例全國最高1比4」，盧秀燕說，現行《建築技術規則》規定廁所比例是1比3，男生有1座廁所，女生就有3座公廁，還是覺得不夠，所以台中市調整為1比4，換句話說，男生如果有1座廁所，女生就要有4座，新的公共建築都要符合這樣規範化。

她強調，台中市展開陽光公廁計畫，利用這個機會進行調整，男女的生理條件不一樣，如廁的時間也不一樣，公廁蹲坐型式的比例也會做合宜調整，以前是為打掃方便，全部都是蹲式，依生理結構和年長者、年幼、身障朋友，使用蹲式並不方便。

盧秀燕指出，未來台中市所有公共建築以身作則，蹲坐比例調整，不能全部都是某一個形式，讓市民朋友可以有所選擇，台中市幸福、宜居城市，提供乾淨、舒適的如廁環境。

(中時 )