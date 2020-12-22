店家傻眼，因為他們就距離員林分局不到50公尺距離，以為沒人敢在附近行竊，讓他相當錯愕。（吳建輝攝）

彰化家扶中心主任王震光（右），今天也送上新的捐款箱，讓店家與民眾可以繼續做愛心。（家扶中心提供／吳建輝彰化傳真）

彰化１愛心素食店家，日前擺放在門口的愛心捐款箱不翼而飛，該店家從今年2月開始擺放捐款箱，每2至3個月家扶中心會派員前往收取，這次在要收的前2天遭竊，損失大約3、4千元，店家傻眼，因為他們就距離員林分局不到50公尺距離，以為沒人敢在附近行竊，讓他相當錯愕，未來加強看管，避免類似事件發生。

素食店黃姓業者表示，捐款箱放置在門口結帳處，好讓民眾結帳時，能將剩餘的零錢投入捐款箱，從沒想到會被偷，因為店家就距離員林分局不到50公尺的地方，竟然有人敢在關公面前耍大刀，令人傻眼，未來會加緊看管，櫃台無人時就會收進後台，避免又遭竊。

業者也說，小偷看起來是預謀的，從監視器畫面看到，他在門口排回許久，然後從口袋拿出塑膠袋，裝了就走，隨即騎乘腳踏車離去，看起來有點像是附近的遊民，可能急需用錢，但偷竊行為就是不對，他們也只能報警處裡。

家扶中心表示，愛心捐款箱遭竊不算平常，今年２月花壇也有遭竊的紀錄，但家扶相信人性本善，偷竊的民眾可能有困難，但偷竊行為確實犯法，希望民眾能主動將捐款箱繳回，今天一早也到該店家，重新擺放新的捐款箱，讓民眾能夠做愛心。

員林警分局表示，日前接獲店家通報，指店內愛心捐款箱遭竊，立即派員調閱相關監視器畫面，目前有鎖定１名騎乘腳踏車的男子，但由於行蹤不定，腳踏車不斷在街道上繞行，目前正全力追查當中，全案依竊盜罪偵辦當中。

(中時 )