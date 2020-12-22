橙的(4554)今天上午召開法說會，由於美國及義大利等AM客戶明年訂單幾乎確定，加上半導體晶圓缺貨，OEM客戶預先下訂，目前OEM訂單能見度也長達半年，預期2021年如果歐美疫情干擾能夠降低，2021年營收及獲利都可望維持成長表現。

橙的今年上半年因疫情影響，連續兩季出現虧損，但第3季隨著歐美解封，營收、獲利逐步回到正軌，第3季每股盈餘0.53元，一舉將營運轉正，累計前3季每股盈餘0.14元。

第4季進入歐美地區冬季雪胎密集換裝胎壓偵測器TPMS的銷售旺季，且新產品陸續推出，10月及11月營收分別年增18.64％及7.95％，法人預期第4季營運表現可望與第3季持平，優於去年同期，全年獲利也將優於2019年。

今年前11月AM、OEM市場客戶營收比重分別約60：40，其中，OEM市場營收明顯較去年同期大幅增加1.6倍，主要大陸北汽福田商用車的訂單加入量產計畫，加上鄭州宇通客車、台灣TPMS訂單出貨良好。

公司指出，台灣OEM市場主要是中華汽車商用車及電動機車，都由橙的全供貨，訂單能見度長達六個月，大陸福田及宇通下單也達六個月之久，主要目前晶圓缺貨導致客戶下單積極，但公司都有備料因應，至少到明年第1季出貨無虞。公司也認為，半導體晶圓在車規缺料狀況應該還好，尤其歐洲車市在聖誕節後、大陸車市在農曆年後基本上都進入淡季，需求會降溫，因此，缺料普遍是客戶的預期心理，是不是真的缺料還要觀察。

AM今年有受到疫情衝擊出貨降緩，但美國及義大利客戶明年全年訂單已經簽約，只是拉貨時程未定。橙的指出，客戶普遍認為，明年疫情影響不會比今年大，而且今年歐洲封城，雪胎替換需求降低，2021年疫情穩定一些，市場需求會恢復。

橙的持續深耕歐美輪胎通路，強化與輪胎公司合作，德國直接切入輪胎店，毛利率會更佳。另外，透過相關ERP等系統工具開發，創造獨特使用效益，公司指出，維修店透過預約銷售系統（ERP），可以更精準掌握維修狀況及消費者需求，未來透過系統整合，可望進一步搶攻市占率。

(時報資訊)