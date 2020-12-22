連接器廠—湧德(3689)因網通客戶庫存調整，下半年營運轉弱，累計前11月合併營收為45.7億元，年成長7.41%，湧德近幾年擴大產品線，切入線材及自動化設備，明年新產品出貨可望逐步放量，加上整合型RJ45產品預估與今年持平，湧德預估，明年業績有機會比今年好。

湧德將於12月23日舉行法說會，湧德主要產品為整合型RJ45，過去終端應用以PC為主，由於PC產業成長趨緩，湧德將產品線朝網通產品佈局，積極拓展RJ45在網通產品的應用，原本的整合式元件(含濾波器及機構件)也因應客戶需求提供分離元件；看好高頻高速傳輸需求，湧德自2018年開始投入開發應用於資料庫中心機房中機櫃與機櫃之間的光傳輸模組前端連接器，並於去年底開始出貨。

除網通相關產品，湧德也跨入線材及自動化設備業務，新產品成為公司未來營運成長的動能。

湧德前3季稅後盈餘為1.25億元，年成長2.2倍，每股盈餘為1.8元，累計前11月合併營收為45.7億元，年成長7.41%。

法人認為，湧德前景較佳的產品線仍以高速傳輸的解決方案為主，其中RJ45部分，隨5G的傳輸速度革新，客戶認證並採用2.5G以上的產品動能開始加溫，甚至部分已有小量出貨5G或10G應用，目前2.5G以上的RJ45出貨已占相關產品的10%以上，明年佔比有機會再向上攀升。

(時報資訊)