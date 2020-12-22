台灣從4月中旬以來連續253天無本土病例，今天破功，消息傳出後股市瞬間從平盤震盪跳水，下挫超過200點。傳出確診者是廣達集團旗下子公司員工，唯不願說明是哪家公司，網傳是廣明光電。收盤台股跌207.5點或1.44％，報14177.46點，成交金額2882.47億元。

英國出現傳播力高70%新冠變種病毒株後，歐美股市均被疫情壟罩，台股開盤也跳低，近11時前，在非電子族群傳產類股帶動下一度翻紅，但午後仍不敵疫情利空。被傳員工確診的廣明收跌5.05%，報37.6元；集團母公司廣達收跌1.51%，報78.3元。晶圓雙雄台積電跌1.36%，報509元；聯電大殺3.69%，報45.7元。

廣達集團稍早僅表示確診員工不是母公司，也不是雲達，其他不透露，目前回到今年初疫情高峰時的管制措施，禁止群聚，會議室、健身中心都關閉，用餐直接在個人辦公桌，暫停到員工公司用餐。

隨後廣達證實是關係企業的關係企業，但依然不願證實是哪家公司。此外已於第一時間通報，並執行匡列與自主隔離，全面提升防疫到疫情最嚴重時規格，目前謝絕訪客到公司，也會更嚴格管控跨樓層、跨部門防疫措施。若依廣達聲明，則確診員工並非來自集團子公司、生產光碟機的廣明光電，但消息面對股價殺傷已經造成。

(中時新聞網)