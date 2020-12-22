苗栗縣西湖鄉休閒產業發展協會，在龍洞村鴨母坑種植6分多地、約4萬5000株薰衣草，浪漫紫色花海，花期可到明年3月。（巫靜婷攝）

苗栗縣西湖鄉休閒產業發展協會，在龍洞村鴨母坑種植6分多地、約4萬5000株薰衣草，浪漫紫色花海，花期可到明年3月。（巫靜婷攝）

苗栗縣西湖鄉休閒產業發展協會，在龍洞村鴨母坑種植6分多地薰衣草花田，遊客可體驗DIY花圈。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府推廣休閒農業，歡迎遊客到苗栗體驗主題農遊，即日起上網看影片還能參加抽獎，最大獎有iPhone 12。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府農業處配合教育處智慧農業子計畫，今年在西湖鄉龍洞村種植6分多地的薰衣草田，薰衣草陸續綻放，農業處預計花期可到3月底，22日縣長徐耀昌前往西湖推廣休閒農遊，在薰衣草田直播宣傳，浪漫紫色花海搭配薰衣草創意商品，成為西湖鄉觀光新亮點。

苗栗縣政府延續去年的網紅遊苗栗，走訪大湖鄉薑麻園休閒農業區、三義鄉舊山線與雙潭休閒農業區，主題路線獲回響，今年續推出「跟著名人趣旅行」，邀請知名旅遊節目及Youtuber走訪通霄鎮福興南和休閒農業區、西湖鄉湖東休閒農業區與公館鄉黃金小鎮休閒農業區等，創造話題。

農業處配合教育處學習型城市子計畫「智慧農業」，由西湖鄉休閒產業發展協會在龍洞村鴨母坑種植6分多地、約4萬5000株薰衣草，農業處長陳錦俊指出，花期自今年12月底到明年3月，因應智慧農業，栽種過程做記錄，除了研究薰衣草生長，也有助於後續農業加值服務，開發更多加工品。

由於薰衣草田位置偏僻，西湖鄉休閒產業發展協會，自今年12月26日至明年3月，提供遊園車服務，遊客可向西湖鄉遊客服務中心洽詢。農業處休閒農業科指出，跟著名人趣旅行影片可於「休閒農業苗栗旅遊網」官網影音專區觀看，另舉辦抽獎活動最大獎有iPhone 12。

休閒農業科表示，民眾搜尋「苗栗休閒農業趴趴走」臉書粉絲頁，到指定活動貼文下方回答問題，並分享名人到苗栗遊玩的影片截圖，就能參加抽獎，活動期間自即日起至2021年1月3日止。

(中時 )