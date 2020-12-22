大社工業區面臨降編乙種工業區，石化產業員工擔心影響生計，日前成立反降編自救會，22日起連續5天在大社、仁武、林園等石化廠前募款；自救會透露，反萊豬的醫師蘇偉碩被查水表後，形同綠色恐怖，有些原本想資助反降編的企業，最近已打退堂鼓，勞工只能自食其力。

大社反降編自救會走上街頭募集糧草，會長孫學山與新高市產業總工會理事長何政家拋磚引玉，日前各捐5萬元，孫學山說，很感謝公司同仁及勞工朋友踴躍響應捐款，讓他很感動，眾志成城，相信這場冬戰一定會夠匯集巨大能量。

首日在國喬化工外的募款，共有近百名員工響應，共募集16萬8000元，自救會接下來規畫到大社、仁武、林園各石化廠及服務中心募款，同時進行反降編連署，據統計，目前大社工業區廠商員工及眷屬已有8000多人連署，表達反降編態度，孫學山說，希望龐大民意展現，讓高雄市政府聽見，不能只是聽從少數環團的聲音。

「勞工團體有如武俠小說裡的丐幫，沒有資源但力道很大！」新高市產業工會理事長何政家表示，大社反降編勞工「冬戰」訴求對象是政府，勞工只能自救。

何政家更指出，蘇偉碩的萊豬「查水表」事件，等於是民進黨執政下的「綠色恐怖案」，讓一些企業原本想對自救會的緩助縮手，他能理解這些企業老闆確實有苦難言，「他們也怕被『查水錶』」。

(中時 )