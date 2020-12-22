為期3天的阿斯貝克青棒訓練營今天劃下完美句點，多次擔任訓練營教練的富邦悍將外野手高國輝認為，現在的高中球員比他們以前身材條件、爆發力都好很多，不過他也發現出一個小問題，就是現在的高中球員普遍習慣拉打，擊球角度可能因此受限，建議他們要從平時訓練去做改善。

「現在的高中生跟我們那時真的差很多，身材、爆發力比我們那時都還好。」高國輝特別點名玉里高中重炮手古林鼎皓讓他印象深刻，「他的揮棒爆發力很好，不像高中生，但有一些技巧跟觀念還要再修正，他的進步空間應該就會很大。」

高國輝認為，這次的訓練營有3天的時間，有更長的時間可以指導球員，他也從中發現到一個小問題，就是現在的高中球員普遍打擊型態都是拉打，「我第一天就問他們，你們是不是變化球打得不好？每一個人都點頭。」

在這3天的訓練營中，高國輝並不是去修正球員的打擊動作，而是給予他們擊球觀念，「他們擊球點都太刻意往左半邊，都會太早，所以球有變化的時候沒辦法跟進來，只要速度有落差就揮不到球，所以我跟他們說可能的話盡量朝中右半邊去攻擊。」

高國輝說：「這些觀念是要時間慢慢去修正，技巧跟觀念養成是需要很長的時間，平常練習就要慢慢修正，而不是到比賽中才想著要推打。」

結束此次訓練營教練任務後，高國輝就要準備投入球隊春訓，「當然會希望在春訓之前把合約談好，希望越快越好，球隊有好成績薪水自然會好，以複數年合約為目標，希望明年能夠打進總冠軍。」

(中時 )