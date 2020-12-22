台中市長盧秀燕向美國在台協會處長酈英傑表達反對萊豬進口，卻遭民進黨批評「突襲」，獨派大老施正鋒今天痛批民進黨「不方便說的、由在野黨幫忙發聲」，竟然還指控盧秀燕是「突襲」、那是打自己的小孩給外人看；掩飾不了矮半截的奴才心態。「滿朝文武、無一骨節」。

盧秀燕日前與酈英傑見面，當面表達對萊豬的疑慮，並強調台中市3年前訂有法律豬肉不可含萊劑，民意也支持。不料卻遭綠委批評，民進黨發言人謝佩芬表示，盧秀燕的作法在外交場域上絕非專業，這是破壞原本與AIT的共識，霸王硬上弓突襲AIT，這種「設局」的方式，對於外交關係一定是沒有幫助。

對此，施正鋒在臉書表示，酈英傑日前走訪台中，市長盧秀燕當面表達市民對於萊豬的疑慮，沒想到他竟然拂袖而去，事後還發表聲明表達不滿、指責「政治人物散播不實訊息」，囂張之至，「難不成，他以為他自己是天朝上國派來的欽差大臣、或巡按大人？」

他說，即使酈是把台灣當作朝貢國，難道不知道「厚往薄來」的基本做人道理？對於酈某的頤指氣使，民進黨不方便說的、由在野黨幫忙發聲，竟然指控盧秀燕是「突襲」、「不懂國際禮儀」。

施正鋒砲轟民進黨，那是打自己的小孩給外人看；唾面自乾也罷，把反對黨戴上「親中反美」的大帽子，更是掩飾不了矮半截的奴才心態。「滿朝文武、無一骨節，將來要如何跟中國周旋？」

(中時 )