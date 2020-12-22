路透引述美國官員與航空業人士說法指出，美國政府考慮要求所有入境的英國旅客，必須檢附在出境前72小時內的新冠病毒陰性反應證明，才得以進入美國。

白宮新冠病毒任務小組周一開會，針對英國入境人士提出飛行前的檢驗結果一事進行討論。英國爆發高傳染力的變種新冠病毒，已使數十國向英國關閉邊界。

航空業高層與美國官員指出，任務小組成員支持檢附證明的作法，但白宮尚未作出最終決定。

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