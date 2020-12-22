美國政府擬要求英國旅客入境必須檢附陰性證明 13:512020/12/22 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國政府擬要求英國旅客入境必須檢附陰性證明。（圖／路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述美國官員與航空業人士說法指出，美國政府考慮要求所有入境的英國旅客，必須檢附在出境前72小時內的新冠病毒陰性反應證明，才得以進入美國。 白宮新冠病毒任務小組周一開會，針對英國入境人士提出飛行前的檢驗結果一事進行討論。英國爆發高傳染力的變種新冠病毒，已使數十國向英國關閉邊界。 航空業高層與美國官員指出，任務小組成員支持檢附證明的作法，但白宮尚未作出最終決定。 防變種病毒入侵 英飛紐約乘客須附陰性證明 英國變種病毒 鍾南山：對疫苗影響尚無證據 (工商 ) #檢附 #新冠病毒 #英國 #入境 #美國政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 發現變種新冠病毒株… 英陷封鎖危機 歐美股驚跌 04:102020/12/22 財經要聞 台灣印尼12／23開會 討論移工凍結與安置費爭議 14:242020/12/22 國際 《國際社會》內閣官房長官加藤勝信：日本考慮對英國加強邊境管制 14:322020/12/22 財經 禁英航班為時太晚 新冠變種基因恐已殺入亞洲 13:192020/12/22 兩岸 英國疫情嚴峻 23日起倫敦飛台北航班減半 13:532020/12/22 生活 防堵英國變種病毒 明起自英入境 集中檢疫14天 13:452020/12/22 生活 美國擴大制裁 禁止所有侵犯人權中國官員入境 05:022020/12/22 國際 房屋轉貸 其他利息支出不能減稅 04:102020/12/22 金融．稅務 客貨運全遭禁 英國慘淪孤島 04:102020/12/22 焦點要聞 派撤僑包機赴英國？陳時中：暫不考慮 14:082020/12/22 生活 《國際政治》美國會兩院通過新冠紓困案＋政府支出法案 13:242020/12/22 財經 國際熱門新聞 殲滅人腦組織 致命吃腦變形蟲在美擴散 - 國際 1,400 露骨裸照大公開 泰貴妃情敵下重手 - 名流 英變種新冠又下一城 專家示警：將擊敗所有病毒株 攻陷全球 - 國際 新冠病患美航班上猝死 他曝沾滿尿搶救內幕 - 國際 泰王德國輪戰20性戰士 狂撒納稅人數百億 帳單曝光 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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