用鏡頭講述故事，用文化傳遞情感，用影片留住鄉愁。由成都市政府台辦指導，成都海峽兩岸交流協會、成都海外聯誼會和成都市海外交流協會主辦，成都商報·成都兒童團承辦的“一人一伴·微拍秀”2020年海內外學子創意微視頻大型創作活動日前在成都正式落下帷幕。

“一人一伴·微拍秀”已經連續舉辦三年，每一季的“一人一伴·微拍秀”，都吸引著青少年學子們踴躍參與，大家都積極投入到創作中，這些創作滿載著學生們的熱情和青春。大家展開豐富聯想，在原創“夢想故事”中融入了美食、音樂、科技等各種元素，譜寫著青少年學子追夢蓉城的故事。

2019年“一人一伴·微拍秀”首映式。（圖/成都商報提供）

今年“一人一伴·微拍秀”於9月升級回歸。在承接前兩年的活動盛況後，活動以“成都大運會”、“三城三都”、“公園城市”、“營商環境”、“致敬奮鬥者”等熱點為創作主題，面向海內外學子發出邀請，開創了聯動全球青年學子的跨越時空聯合雲創作。

百餘部作品講述身邊故事

“一人一伴”共導影視佳片

活動從啟動全球作品徵集開始，就廣受海內外學子關注，在作品開啟徵集的一個月時間裡，主辦方收到來自全球各地的視頻投稿150餘部，參與學校更是多達30餘所。

隨後，這些視頻投稿開始進行網路投票與展播。在網路票選階段，網友們共同線上欣賞了海內外青年學子的優秀作品，大家紛紛為自己喜愛的故事助力點贊。經過7天的網路票選，總流覽量達到20萬人次，總票數接近14萬人次，最終60強作品正式出爐。

一人一伴·微拍秀”觀眾喜愛作品票選。（圖/成都商報提供）

經過“一人一伴”對應主題的兩兩匹配，這60部作品開始30部與30部的結合創作。此次雲創作採用線上與線下並行方式進行，大家通過網路進行劇本溝通，創意碰撞與剪輯合作，同時也有成都大學生進行成都的實景拍攝，豐富成都故事。而在深度線上線下合作中，參賽學子們不僅進行了技術和作品的深度交流，更在合作中分享了彼此的文化，介紹各自的城市，還結下了深厚的友誼。

（圖/成都商報提供）

在專業老師的指導下，經過半個多月的打磨和創作，30部“一人一伴·微拍秀”全部製作完成，經過資深導演、攝影大咖等專家組成的專家評審團認真評審後，最終2020年“一人一伴·微拍秀”十佳作品全部出爐。

2020年“一人一伴·微拍秀”十佳影片

最佳影片獎

《小美帶你看成都》

最佳導演獎

《美食溫度》

最佳劇本獎

《父親的成都》

最佳攝影獎

《致敬奮鬥者》

最佳剪輯獎

《香絲情》

最佳音樂獎

《漫步音樂之都》

最佳創意獎

《橋樑》

最佳表演獎

《武侯區灌籃高手》

最佳解說詞獎

《公園城市》

最佳配音獎

《重游成渝》

十佳影片講述“美好蓉城”

“追夢大片”展播正式開啟

此次活動以“蓉城同心·共話美好”為主題，旨在讓全世界青年學子更加瞭解並熱愛成都，傳遞蓉城精神，延續文化傳承。此次十部佳片用劇本述說情誼，用微電影定格生活，讓友誼之花在共同的文化基石上璀璨綻放，海內外的青年學子都用自己的作品，講述了各自的“美好蓉城”故事。

其中，最佳影片獎由《小美帶你看成都》獲得，短片講述了一個在成都學習生活的臺北學生小美的故事。通過小美在太古裡遊覽的視角，為大家介紹了成都的繁華新經濟生活，也向大家展示了共用單車、共用充電寶、移動支付等新經濟生活方式，並展現了成都悠久歷史與時尚潮流的完美結合，表達了小美對成都的熱愛，和感受到的“成都溫度”。

除此之外，十部最佳影片還涵蓋了天府文化、大運會、美食之都、音樂成都、公園成都、奮鬥成都等多個成都故事，以學生的視角，為我們帶來了一場視聽盛宴。現在，2020年“一人一伴·微拍秀”十佳影片全球展播正式啟，大家可以掃描下方二維碼進行佳片欣賞，或全網搜索“2020年‘一人一伴·微拍秀’十佳影片展播”進行觀看。讓我們一起走進“成都故事”，共同欣賞這些青年學子攜手導演的“成都大片”吧！

展播觀看方式一

二維碼掃碼觀看（圖/成都商報提供）

展播觀看方式二

騰訊、愛奇藝、優酷、嗶哩嗶哩和YouTube搜索：2020年“一人一伴·微拍秀”十佳影片展播，進行觀看。

(中時新聞網)