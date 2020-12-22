【現場直播】蘇貞昌赴立院報告並備質詢｜2020.12.22

從美國進口的萊豬即將在明年一月正式開放，距離現在僅剩下7個工作天，對此，立委賴士葆在立院質詢行政院長蘇貞昌時，質疑為何事到如今，中央卻遲遲不肯通過各地的地方自治法，讓地方自行決定進口豬肉的萊克多巴胺含量？而蘇貞昌面對問題卻只是搪塞，甚至還提出反質詢，讓賴士葆當場怒拍桌，轟「我叫你惦惦！」

賴士葆在國會就明年萊豬進口的議題進行質詢，距離開放進口剩下不到7個工作天，行政院對於開放以後的相關配套作業卻遲遲未定，這讓民眾相當擔憂；不僅如此，行政院面對地方所送上來的地方自治法也遲遲不肯批准，不讓地方可以自己決定進口豬肉的萊克多巴胺含量。

賴士葆指出，根據地方自治條例，地方有權利訂定相關的自治條例，可以做出比中央更加嚴格的規定，譬如中央要求萊豬可以有10ppm的含量，地方可以要求更低！但行政院至今卻遲遲不肯批准，賴士葆提醒蘇貞昌，院長是學法律的，千萬不要知法玩法！

對於賴的質疑，蘇貞昌在質詢台上笑了，賴士葆直言蘇被他說中，現在笑是心虛了；而蘇貞昌回應表示，賴士葆現在所說的與之前說的不同，過去賴士葆說不要報上來，改放在主決議，「你自己說到忘記了？」

賴士葆要求蘇貞昌不要進行反質詢，但蘇貞昌仍不停止發言，惹怒賴士葆，當場拍桌怒轟「我叫你惦惦！」蘇貞昌也回應拍桌，反嗆「不要拍桌子！」對此賴士葆更連續拍桌，不滿表示「我沒問你，你怎麼可以反質詢？」但眼見質詢時間有限，賴士葆把話題拉回質詢上，要求蘇貞昌針對萊劑應妥善處理。

(中時新聞網)