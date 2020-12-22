台南一名鍾姓護理師遭酒駕車主撞傷命危，搶救多日仍未見好轉，21日家屬忍痛決定拔管。台南市長黃偉哲日前前去慰問，竟將善款做成大型支票拍照PO網，遭怨好像「中獎」，也引發網友不滿砲轟。對此，國民黨台北市議員王鴻薇怒批，黃偉哲做秀做過頭，創下探視政治的新里程碑。

王鴻薇今在臉書發文表示，黃偉哲16日特地前往醫院慰問鍾姓護理師和其家屬，當場拿出一張象徵善款的「大型支票」要與家屬合照，讓大家傻眼。

王鴻薇批評，不說善款是民眾集資跟市長無關，台南市酒駕問題，市長道歉都來不及，還特地拿出這麼大的道具，難道是覺得可以去慰問的很光榮嗎？黃偉哲是真的創下探視政治的新里程碑，支票印這麼大張，不說還以為是頒獎？

對此，台南市社會局表示，未來將會考量家屬感受，更謹慎處理關懷慰問事宜。此外，鍾姓護理師家屬感謝各方協助，也呼籲不必再捐款。

台南市立安南醫院21歲鐘姓女護理師，本月1日凌晨下班騎車返家遇重大車禍，遭酒駕的溫姓駕駛撞成重傷，搶救21天後，醫院宣布回天乏術，鐘家人21日忍痛同意拔管，安南醫院護理師列隊在加護病房外，送同事最後一程。

(中時新聞網)