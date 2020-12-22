利多紛至塑化盤中奔騰 尾盤拚維穩 13:392020/12/22 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在股市又遇變種病毒來襲回檔之際，盤面強棒輪到塑化族群接手演出。除了股價已整理一段時間外，中國限電措施、韓國大廠LG化學工安事故，以及原油報價上周連日上漲，PVC、ABS等報價大漲維持高檔等，包括中石化（1314）、台達化（1309）、台聚（1304）、台苯（1310）等成交量大增，盤中股價全面亮燈漲停，行情奔騰。 然收盤前15分鐘，傳出新冠肺炎本土案例，台股急殺、大跌逾200點，就連表現強勢的塑化也出現回檔，紛紛出現長上影線，不過，多檔仍為紅盤，力拚維穩。 豐興開盤價大漲 15檔原物料股同賀 商業火險 明台產險主辦 (工商 ) #台苯 #中石化 #台達化 #台聚 #奔騰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 筆墨抒懷．情聚兩岸 聯誼不斷線 04:102020/12/22 兩岸新聞 境外移入增3例！英國現變種病毒 陳時中：台英管制加嚴 10:292020/12/22 生活 《熱門族群》台聚全家族點火 3成員漲停 11:082020/12/22 財經 中芯遭美斷頭 謝金河爆蔣爸回鍋背後藏內幕 10:552020/12/22 財經 《鋼鐵股》Q4營運銳利 聚亨續躍漲停 12:502020/12/22 財經 IBM獲台積電頒發 優良供應商卓越表現獎 04:102020/12/22 產業特刊 《盤中解析》年底封關倒數 鋼鐵、航運強勢撐盤 10:172020/12/22 財經 美337調查 台美中5企中槍 04:102020/12/22 全球財經 12月LPR連八穩 陸貨幣政策不急轉彎 04:102020/12/22 全球財經 統獨關鍵在民心之爭 04:102020/12/22 時論廣場 融資餘額衝破1,800億 散戶挺台股 外資也按讚 04:102020/12/22 財經要聞 財經熱門新聞 驚傳廣達集團員工確診 台股收盤暴殺逾200點 - 要聞 漁民哭了！ 澳洲龍蝦1隻驚人價 賣得愈多賠得愈慘 - 財經 鐵礦開採大戰 剛果掰了澳商 卻給了它3張許可證 - 財經 引入台積電文化？ 梁孟松在中芯3年作風 內部人這樣說 - 財經 中芯遭美斷頭 謝金河爆蔣爸回鍋背後藏內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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