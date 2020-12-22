在股市又遇變種病毒來襲回檔之際，盤面強棒輪到塑化族群接手演出。除了股價已整理一段時間外，中國限電措施、韓國大廠LG化學工安事故，以及原油報價上周連日上漲，PVC、ABS等報價大漲維持高檔等，包括中石化（1314）、台達化（1309）、台聚（1304）、台苯（1310）等成交量大增，盤中股價全面亮燈漲停，行情奔騰。

然收盤前15分鐘，傳出新冠肺炎本土案例，台股急殺、大跌逾200點，就連表現強勢的塑化也出現回檔，紛紛出現長上影線，不過，多檔仍為紅盤，力拚維穩。

(工商 )