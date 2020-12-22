廣達集團員工確診，內部信曝光。（圖／讀者提供）

台灣從4月中旬以來連續253天無本土病例，今（22）日宣告破功。一名廣達集團旗下員工確診（案771），為案765接觸者，而廣達一封內部信也隨之曝光。

廣達發言人表示，確診案例是離廣達母公司非常遠的關係企業，個人資料以指揮中心公布為準，為謹慎起見，廣達已對防疫要求升級，盡量以線上會議代替實體會議，公司的餐廰、星巴克等公共營運場所，也暫停營運。

據了解，確診消息早在廣達內部傳開，曝光的內部信內容提到，因關係企業同仁接觸到新冠肺炎患者，不幸被傳染，為進一步管控風險，並提高防疫措施，廣達也列出幾點規範，例如同仁需在自己座位上用餐等，而員工餐廳也將暫停營業。

《內部信全文》

公司為了進一步管控風險，決定未來三週（12/22至明年 1/12）請客位同仁配合下列事項，若疫情有所升溫，不排除隨時提高。

1、今天起，請同仁在自己座位上用餐，同仁於部門用餐時段，至餐廳選擇餐點後外帶回自己座位，用餐時請勿群聚交談。

2、待同仁辦公區域調查完成，將請同仁在系統上訂餐，改以統一餐盒用餐。

3、QTMC及QAT同仁請以單邊座用餐，不得聊天。

4、在公司內請全程配戴口罩（含地下停車場及地下室），避免面對面近距離交談。

5、若有感冒症狀，請配合請假在家休息。

指揮中心今表示，紐西蘭機師（案765）在疫調時表示無法回想確切活動史，且未提及曾與案771接觸，21日經警政單位調查案765之活動軌跡，發現曾於7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於今日確診。

指揮中心表示，目前衛生單位已掌握案771接觸者共167人，其中13人列居家隔離，154人列自主健康管理，將全數安排採檢（21人檢驗中，146人待採檢），衛生單位已針對案771工作單位等公共區域進行消毒；另針對航空器群聚案，已採檢87人，其中3人確診（案760、765、766），78人檢驗陰性，6人檢驗中，10人待採檢。

(中時新聞網)