美國國會今天通過規模8920億美元的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）振興配套方案，數月幾經延宕後終提供受疫情重創的美國經濟一條生命線；同時也繼續因應聯邦政府支出一年。

路透社報導，總統川普預料很快就會簽署這個配套方案。

「紐約時報」報導，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，最快下週就會開始直接對美國民眾發放600美元。

經過數天激烈協商，參眾兩院挑燈夜戰，眾議院先表決通過，參院數小時後也跟進批准。

這項振興案為整套規模2.3兆美元法案一部分，法案內容包羅萬象，包含提供1.4兆美元資金給各聯邦政府計畫運作直至2021年9月30日。

這項振興方案為國會自4月以來首度批准紓困，而此時美國疫情正在加劇，每天感染超過21.4萬人，拖累經濟，且迄今奪走31.7萬多條人命。

這套法案同時將撥出約2840億美元，用以擴大小型企業借貸計畫，並提供經費給學校、航空業者、運輸系統以及疫苗配送。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1091222

(中央社)