中央流行疫情指揮中心宣布下午將開臨時記者會，並由陳時中主持，市場傳出台灣出現本土個案。疫情恐慌再起，口罩族群一飛沖天，恆大(1325)、南六(6504)、康那香(9919)及美德醫療-DR(9103)全鎖在漲停板；疫苗族群的國光生(4142)、高端疫苗(6547)聯袂大漲6%以上；檢測族群的亞諾法(4133)鎖在漲停板、ABC-KY(6598)、台康生技(6589)及寶齡富錦(1760)紛紛跟進飆漲。

中央流行疫情指揮中心宣布，指揮官陳時中今天下午將主持記者會，說明新增3例武漢肺炎境外移入個案及其他防疫作為。以往指揮中心例行記者會為每周三，一般日的臨時記者會，若為境外移入，僅由發言人莊人祥說明。今天臨時記者會由陳時中主持，市場傳出台灣出現本土案例。

高端疫苗在本月15日公告向衛生福利部食品藥物管理署提出新冠肺炎疫苗第二期人體臨床試驗申請，力拚明年中拿到緊急使用授權(EUA)。二期臨床試驗規畫收案人數約3700名，預計以台灣為主要試驗區域，在全台合格的臨床試驗醫院同步展開，若順利獲准，目標是在明年中前完成。

國光生技二期臨床試驗規畫收案人數約3700名，預計以台灣為主要試驗區域，在全台合格的臨床試驗醫院同步展開，若順利獲准，目標是在明年中前完成。

(時報資訊)