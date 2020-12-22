今天一早公所又發現原本完好的乳牛遭斷角，相當無奈，只希望民眾能愛惜，不要再破壞。（吳建輝攝）

21日彰化縣員林市員林公園內，花盆人偶裝置慘遭破壞，今天警方宣布破案，逮到涉案的41歲劉男，他坦承犯案表示因為長期在公園協助環境整潔，卻沒有受到重視，才會酒後憤而破壞裝置，但今天一早公所又發現原本完好的乳牛遭斷角，相當無奈，只希望民眾能愛惜，不要再破壞。

員林市公所，為了迎接即將到來的金牛年，發揮巧思由員林清潔隊同仁，將平日回收的資源回收物，將大型水桶、廢油桶等，色彩繽紛的鐵牛，還邀請雲林北港「帶偶回家工作室」，打造花盆人偶，上週將鐵牛布偶開放在員林公園展覽，沒想經過一個假日，花盆人偶慘遭破壞，斷頭甚至被搬走

員林公所建設課長陳浴秉表示，遭破壞的裝置藝術品，是由雲林北港「帶偶回家工作室」的老師們所打造，今天警方逮到劉嫌，但是劉嫌是附近活動的遊民，因此也難以向其求償，只能自行吸收約2萬元的損失，只希望遊民不要再去破壞。

陳浴秉說，今天警方才破人偶斷頭案，而旁邊其中一隻乳牛今天也發現慘遭斷角，由於乳牛是由清潔隊自行廢棄物打造，只能自行吸收，請同仁在造，希望所有觀賞的民眾能愛惜公物，不要任意破壞，讓所有市民都能拍照留念。

警方表示，員林公園內「放牛吃草 牛轉乾坤」裝置藝術項目中，1尊娃娃遭竊，另3尊娃娃頭部斷掉，共損失約新臺幣2萬元，隨即成立專案小組，公園附近民眾指認應為遊民所為，今日上午9點循線在公園涼亭查獲劉男。

警方說，訊後劉男坦承犯案，辯稱20日晚上飲酒後心情不佳，徒手將擺放在公園內的裝置藝術破壞掉，並棄置在涼亭旁，目前全案詢畢後，依毀棄損壞函送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

(中時 )