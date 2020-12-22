阿斯貝克青棒訓練營今天來到最終日，在最後QA座談會中小球員提問「低潮時該如何調整？」統一獅高國慶說：「低潮時我都會幻想著高潮的時候，面對它、不逃避。」他也分享自己的座右銘給學員，「時間花在哪裡，成就就會在哪裡。」

高國慶表示，球員打球過程中一定會面臨低潮，但自己都是站在積極、正面的角度去面對，「低潮時就想著高潮的時候。」自己也會進行更多訓練，從中去找出問題點，之後就會重新回到高潮，這就是他的方法，最後他也強調，「請大家不要亂想。」

「我是希望給大家正能量，希望能用反差讓學員了解到他想表達的東西，讓大家笑一下。」高國慶還分享自己的座右銘給學員，「時間花在哪裡，成就就會在哪裡。」他表示，每個人一天都有24小時，但你要懂的如何去安排時間，做好規劃。

「高中時開始當真正運動員時，我在訓練時會比別人更用心一點，一定要練到找到感覺，後來當兵，在國訓的時候才開始多練。」進到職棒後，高國慶仍維持著規劃時間的習慣，也讓他能夠到42歲還能保持穩定水準。

高志綱說：「要學會跟低潮做朋友。」高國輝則表示，低潮大多跟心理層面有關係，並建議學員碰上低潮時進行最基本的練營，從中找回擊球感覺。

(中時 )