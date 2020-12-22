耶誕節、新年進入倒數，凱擘大寬頻22日宣布推出數位有線電視與高畫質數位頻道一系列主題節目、卡通，以及機上盒myVideo新上架多部好萊塢賣座強片，12月底前看片再享加碼回饋，凡進入機上盒myVideo觀賞任何一部影片，就能立即獲得看片金50元。

凱擘大寬頻表示，TLC 旅遊生活頻道（第20台）於12月23日、12月24日晚上7點至10點接力熱播的耶誕系列節目，包括《我的夢幻婚紗:耶誕喜慶》、《決戰時裝伸展台：派對奇觀》、《戰痘耶誕節》、《省錢出絕招:耶誕佳節》、《奧利佛的耶誕節特集》及《農村女孩料理去:聖誕光明節》。

深受小朋友喜愛的DreamWorks（第212台）即日起至12月27日輪番播出神龍大俠阿波與家族歡度冬季慶典的《功夫熊貓：特別節目》、無厘頭的小島動物們一起幫助健忘耶誕老人的《馬達加斯加聖誕快樂》、以及又萌又奸詐的《鞋貓劍客番外篇：三小惡貓》。

古典音樂台（第229台）12月24~26日每晚9點應景推出主題表演，從精選芭蕾舞劇、清唱劇到宗教音樂會，12月30日至2021年1月1日每天晚上將播出由英國明星指揮賽門拉圖爵士領軍的《柏林愛樂跨年音樂會》。

機上盒myVideo年底新上架多部好萊塢院線電影，「單點強檔」熱門推薦由克里斯多福諾蘭執導的諜報動作片《天能》、改編自迪士尼同名動畫的真人版電影《花木蘭》、韓國動作喜劇《特務搞飛機》。

機上盒「myVideo豪華月租」新上架犯罪喜劇《名偵探奶奶》、最新奇幻懸疑台劇《預支未來》。此外，12月31日前，凡進入機上盒myVideo觀賞任何一部影片，還能領取看片金50元回饋。

凱擘大寬頻旗下數位有線電視系統台包括陽明山、金頻道、大安文山、新台北、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇等數位有線電視。

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