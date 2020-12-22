衛福部長陳時中今（22）日宣布，公布國內新增1例COVID-19本土病例（案771），為今（2020）年12月20日公布之案765友人（30多歲女性），由於案765疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765之活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於今日確診。

指揮中心表示，為釐清案765（外籍機師）於12月8日至12日間之活動史與接觸者，經衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡發現，個案於上述期間曾有多處公共場所活動史（如附件），提醒曾於附件所列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理，12月25日前如出現相關症狀，應戴上口罩前往全國指定社區採檢院所，經醫師評估是否採檢。

指揮中心說明，針對案765於疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法，依據傳染病防治法第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人不得拒絕、規避或妨礙相關檢驗、調查及處置；如確有拒絕、規避或妨礙之情事，衛生單位可依同法第67條第1項第3款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。

指揮中心表示，目前衛生單位已掌握案771接觸者共167人，其中13人列居家隔離，154人列自主健康管理，將全數安排採檢（21人檢驗中，146人待採檢），衛生單位已針對案771工作單位等公共區域進行消毒；另針對航空器群聚案，已採檢87人，其中3人確診（案760、765、766），78人檢驗陰性，6人檢驗中，10人待採檢。

另外，國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，皆自菲律賓入境。

指揮中心表示，案768為菲律賓籍40多歲男性移工，12月7日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月20日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案769為菲律賓籍30多歲女性移工，12月7日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀，12月20日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案770為馬紹爾籍30多歲男性漁工，11月8日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案曾於11月21日檢疫期滿前採檢結果為陰性，11月23日檢疫期滿後，由仲介安排登船後未再下船。因原預訂於12月21日出海，12月20日由仲介安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共49人，其中48人為同船接觸者，PCR檢驗結果均為陰性，列居家隔離；1人為同車接觸者，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計120,351例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含118,248例排除），其中770例確診，分別為675例境外移入，56例本土病例（含案771），36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡，632人解除隔離，131人住院隔離中。

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