確診紐西蘭籍機師曾在自主健康管理期間（12月8日至12日）在台北趴趴走，指揮中心今公部其國內活動軌跡，其中包括新光三越台北天母店、遠東SOGO台北天母店和好市多南崁店。而這起航空器群聚案，至今共採檢87人，其中有3人確診。

指揮中心今公佈確診紐籍機師（案765）的國內足跡，該案曾在12月8日上午11時30分到12時30分去過新光三越台北天母店、12月10日晚上18時30分至19時30分到遠東SOGO台北天母店以及12月11日上午11時至12時去過好市多南崁店。

指揮中心提醒曾於上述所列時段，出入相關場所的民眾，務必要做好自主健康管理，若在12月25日前出現相關症狀，應戴上口罩前往全國指定社區採檢院所，經醫師評估是否採檢。

這起航空器群聚案，已採檢87人，其中有3人確診，分別為台籍女機師（案760）和日籍男機師（766）和一名廣達女員工（案771）。其中三名機師曾於12月12日同航班工作，期間紐籍機師皆未配戴口罩，而廣達女員工疑為紐籍機師的友人，於今日確診。

指揮中心也說，由於該案於疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法，衛生單位可依同法第67條第1項第3款規定，處新台幣6萬至30萬元罰鍰。

(中時新聞網)