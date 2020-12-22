以夯綜藝《大學生了沒》班底身分出道的女星小優(游振宜)，個性開朗可愛，但34歲的她始終沒遇到Mr. Right，反倒在情路上屢遇爛男人，還遇過傳說中「交往前後大反差型」男友，讓她親身經歷當下超錯愕。

小優近來在《11點熱吵店》節目中，分享慘痛情史，表示有一任男友就是標準的「一到手就變了」的男人，兩人還在曖昧時，走路走到一半，無論他們身處何處，男方總是立刻跪下幫她綁鞋帶，還不准她自己綁，讓雙魚座的小優覺得「撿到寶了！」，

還不止如此，當時男方還會幫她扣好安全帽，完全旁若無人的暖心行為，讓小優深受感動，也坦言自己就是很在乎這種小浪漫，而雙魚座這樣就感到很滿足，她因此點頭，心想「天啊！我一定要跟他在一起！」，沒想到交往後不久就變調，某次兩人騎車出門，小優正滑手機，沒注意男友沒幫她扣好安全帽，結果一騎動她安全帽整個飛走，讓她不禁心想：「是感情變淡了嗎？」。

最誇張的是，有回小優跟男友去信義區逛街，走在路上她鞋帶鬆了，男方有發現，但瞄了一眼沒動作，小優疑惑出聲，對方直接回：「妳有病啊？！這麼多人誰要幫妳綁？」，接著直接走人，留下一臉錯愕的她，而讓小優傷心的是，男友出現這麼大的變化，但其實兩人當時才交往4、5個月而已。

(中時新聞網)