今年SOGO百貨周年慶創下超標業績113億元，由於SOGO百貨與遠傳(4904)團隊合作進行數位轉型，大規模的採用AWS（Amazon Web Services）雲端服務以及開發新一代的App，大幅減少民眾持發票兌換禮品的排隊時間，集團夥伴攜手提供消費者更便利、順暢的購物體驗，民眾有更多時間逛街，也使得提袋率提高15%。

遠傳表示，以往百貨周年慶時，消費者持發票兌獎，需在指定地點排隊兌換，相當費時。SOGO百貨今年上線的贈獎功能，發票綁定App直接兌獎，消費者只要打開App「嗶」一下，即可兌換贈品，不僅百貨人員服務效率更佳，消費者也縮短排隊時間，更減少百貨的人力需求。

百貨周年慶檔期的系統流量通常會較平時高出10倍，而雲端解決方案具有系統佈署彈性靈敏、運算效能強大、資安防護周延等優勢，完全可因應這類短期而大量的需求，本次遠傳雲端顧問團隊提前2個月進行壓力測試、系統調校與資料庫優化，並於周年慶期間專人進駐SOGO，隨時進行系統監測、障礙排除，讓贈獎系統、POS系統、官網都能順暢運作，另外，雲端解決方案也使營業數據資料地端、雲端資訊同步整合，有利各分店相互支援調度，充分提升資源利用率。

遠傳表示，數位轉型有助於企業優化營運流程並創造營收獲利，尤其面對疫後新常態的市場，上雲是多數企業轉型的關鍵戰略作法。遠傳是全台第一家取得AWS的代管服務供應商專業認證（Managed Service Partner, MSP）的電信業者，更具備為企業規畫、建置公有雲、私有雲、混合雲的各種雲端導入經驗，以及電信等級機房的維運能力，並提供CMS（Cloud Management Services）的專業雲端顧問/管理服務。

(時報資訊)