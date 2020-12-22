台灣與印尼明天將召開線上會議，討論台灣近期因防疫需求凍結印尼移工，以及印尼預計2021年1月中實施的移工零付費政策等議題。

印尼海外移工安置暨保護局（BP2MI）今天向中央社記者證實，明天上午10時台灣、印尼雙邊將透過線上方式開會。

根據相關台灣與印尼官員的說法，會議將討論台灣暫時凍結移工入境，以及印尼的移工零付費政策。

台灣18日無限期暫時停止輸入印尼移工，以保護台灣的醫療能量，因為有不少印尼移工持2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）核酸篩檢（PCR）陰性證明入境台灣隔離後卻確診，衛福部表示會視狀況再調整政策。

相關人士指出，印尼勞動部已就移工的PCR篩檢防疫措施提出建議，包括可能要求移工到雅加達、東爪哇的泗水（Surabaya）等指定的醫療機構篩檢等，盼與台灣達成共識後，台灣可解除入境禁令。

印尼計劃明年1月實施移工赴海外工作的安置費由雇主與印尼地方政府負擔的移工零付費政策，中華民國駐印尼代表處促成雙邊主管機關協商，明天的會議將首度討論。

(中央社)