台北市長柯文哲上次上節目《旗開得勝》自揭最近一次落淚，是打給媽媽告知妻子陳佩琪罹癌，最近柯文哲的媽媽何瑞英也受邀上該節目，她透露小時候家裡很窮，造就柯文哲勤儉個性，心疼兒子很乖，本來上學頭幾天都會跟爸爸要求買麵包吃，知道家裡負擔不起就不曾再開口，令何瑞英想到便不捨落淚。

何瑞英近日接受張啟楷主持的《旗開得勝》專訪，一開頭柯媽媽就透露柯爸爸怕被拱唱歌，聽到這次要來錄影就跑出家門。求證柯媽媽柯文哲自曝最近一次落淚是因為太太罹患肺腺癌，柯媽媽還原說平時兒子都是周末打給她，那天突然平日打來，問她隔天有沒有空？柯媽媽追問下，才知道媳婦陳佩琪罹癌，隔天要開刀。

誠如柯文哲上次來《旗開得勝》提到當醫生不因遠大的抱負，原來是柯爸爸填的志願。（圖／旗開得勝）

20201221《旗開得勝》何瑞英女士 柯媽媽 來了！那些關於柯文哲背後的故事

柯媽媽也說，柯文哲從小就很乖巧、喜歡念書，小時候自己拿舊的童書來讀，幼稚園就看懂字，還會因為故事內容落淚，柯文哲也是自小就很節省，有次柯媽媽出門給他20元叫他自己打理三餐，沒想到回家後那20元他還握在手裡，說覺得出門麻煩，肚子又不餓，就不想花錢。

看其他人都在吃麵包，柯文哲卻因家境貧困忍住不吃。（圖／旗開得勝）

因小時候家境窮，柯文哲小學1年級時去學校福利社，看到大家都在吃麵包才萌生想吃麵包的念頭，連兩天要求爸爸買給他，柯媽媽知道後跟柯文哲說爸爸賺錢賺很少，一個月頂多200多元，「我們家沒錢，電也要錢，買菜也要錢，水也要錢，瓦斯也要錢，你如果要吃麵包就不夠了」，隔天柯文哲果然不再開口要吃麵包，讓柯媽媽想到這段淚從中來，直呼兒子真的很乖又體貼，「這一輩子都變得很節省」，結婚後帳本也直接交給太太，欲看更多內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)