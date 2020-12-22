英國出現新冠變種病毒，傳染力增加七成，指揮中心今天祭出航班減半、入境後一律入住集中檢疫所等措施，但對於是否要派撤僑包機載回滯英國人，指揮官陳時中表示目前沒有考慮，主要原因是英國目前尚未封城，只是有很多國家主動斷絕海陸空交通。

陳時中表示，雖然目前沒有撤僑計畫，但未來若海外僑民有需求會再安排，相信目前這款變種病毒應該最快一周就能夠了解所帶來的嚴重程度，指揮中心將密切追蹤。

(中時 )