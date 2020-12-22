派撤僑包機赴英國？陳時中：暫不考慮 14:082020/12/22 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國新冠肺炎病毒變種，是否派遣包機接回國人，對此陳時中表示暫不考慮。（圖／中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國出現新冠變種病毒，傳染力增加七成，指揮中心今天祭出航班減半、入境後一律入住集中檢疫所等措施，但對於是否要派撤僑包機載回滯英國人，指揮官陳時中表示目前沒有考慮，主要原因是英國目前尚未封城，只是有很多國家主動斷絕海陸空交通。 陳時中表示，雖然目前沒有撤僑計畫，但未來若海外僑民有需求會再安排，相信目前這款變種病毒應該最快一周就能夠了解所帶來的嚴重程度，指揮中心將密切追蹤。 紐籍機師不戴口罩狂咳不罰？陳時中：他是機長沒人敢勸 誰告蘇偉碩？陳時中不躲了：我簽准提告 蘇揆不知道 (中時 ) #撤僑 #英國 #陳時中 #考慮 #變種病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聖誕跨年活動將嚴格管制？ 陳時中：若查不到感染源或社區感染才會升級 17:502020/12/22 生活 境外移入增3例！英國現變種病毒 陳時中：台英管制加嚴 10:292020/12/22 生活 搶不到足夠疫苗 陳時中：外國若打疫苗就解隔離恐引發疫情 16:352020/12/22 生活 《國際社會》內閣官房長官加藤勝信：日本考慮對英國加強邊境管制 14:322020/12/22 財經 陳時中堅不鬆口疫苗打哪支 藍委爆：因綠營派系分食利益還沒喬好 12:552020/12/22 政治 英國變種病毒 鍾南山：對疫苗影響尚無證據 14:302020/12/22 兩岸 禁英航班為時太晚 新冠變種基因恐已殺入亞洲 13:192020/12/22 兩岸 防堵變種病毒 近40國停航英國！台灣飛倫敦航班仍正常 04:102020/12/22 焦點要聞 台灣人比較勇？徐正文批防疫慢半拍 怒轟：陳時中下台 15:432020/12/22 政治 《國際產業》憂變種病毒削弱復甦前景 國際油價續挫 15:232020/12/22 財經 1分鐘讀財經》傳產漲價類股新F4就位 大盤年底創高可期 08:152020/12/22 財經 生活熱門新聞 獨家》就是他！害台灣零確診破功 紐籍機師曝光 - 生活 感染源紐籍機師為何只隔離3天？背後原因曝光網戰翻 - 生活 密切往來5天啥意思？PTT鄉民揭「台女與外籍機師」的秘密 - 生活 開第一槍 新北歡樂耶誕城即起停止戶外集會活動 - 生活 0本土病例破功！廣達集團員工確診 內部信全文曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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