國內不少性交易場所隱匿於按摩店，此風俗民情害得真，按摩店店員好苦啊！一位領有專業執照的漂亮女按摩師在網上透露，不停遇上男客人向她要求「特殊服務」，甚至還有阿嬤亂入對話，稱自己可以幫忙，讓她相當困擾，文發出後引起網友熱議。

一位女按摩師21日在臉書社團《爆怨公社》PO文，內文寫道，她領有專業執照，在正規的按摩店上班，日前卻遇上一位男客人直接衝到櫃檯詢問「有沒有性服務」，櫃台聽了直接表明並非該種店家。

未料，該位男客人卻出狂言，回覆「那我可以自己嚕然後請小姐在旁邊看嗎？」櫃台再次回絕後，男客人卻跳針說會給小費，讓櫃台超無奈；然，在旁邊泡腳的阿嬤卻突然蹦出一句「欸好啊不然我可以幫你喔」。讓目睹全程的原PO直呼，要應付奇怪的色狼還要阻止阿嬤在店裡做生意，人生好難。

原PO也在文末提到，最過分的客人是狀態正常，但進入按摩間後卻開始對著按摩師毛手毛腳、性騷擾等。原PO更開玩笑的說道，她既然能清楚找到客人糾結的肌肉，就代表著她也知曉在何處用力能立刻讓人領上殘障手冊。

文發出後，引起網友熱烈討論，「阿嬤來瞬間軟」、「阿嬤應該是好心要幫你解決尷尬狀況啦」、「阿嬤修但幾勒」、「脫臼精算大師」、「阿嬤神回覆」、「阿嬤腳都泡爛了，等這麼久終於福利來了，不要攔她～」。

(中時新聞網)