一名女網友分享，唸小二的姪女，只因不小心摔斷同學筆芯，就被對方寫紙條聯合其他朋友當成「廢物」。（照片來源：Dcard）

校園霸凌事件不只會出現在青春期的學生，甚至從幼兒園、國小就會出現霸凌行為。一名女網友發文分享自己小學二年級姪女遭到霸凌的狀況，小姪女只因不小心弄斷某位同學筆芯，就被對方聯合其他朋友，當作「廢物」看待，讓這名網友驚嘆：「現在的小二生真可怕」。

一名網友在社群媒體《Dcard》發表「現在的小二生真可怕」一文，她表示姪女在學校不小心摔斷一位女同學的筆芯，很誠心的向對方道歉，對方不但不但不理會還態度很差。

隔天姪女帶了新的筆芯要還對方，還帶了指甲貼要分享，結果對方態度一樣惡劣，還傳紙條給其他朋友，要求大家把原PO姪女當「廢物」看。

原PO驚訝表示，「不好意思，只是弄斷一根筆芯而已，也誠心道歉還賠了。至於把我姪女當廢物？？？現在的小二生真可怕」。

其他網友也紛紛回應：「國小女生真的超幼稚的」、「在國小真的很常見這種低端霸凌」、「筆芯？？？我拿出筆芯的時候都超容易自己折斷了，感覺對方是本來就不太爽妳姪女，剛好借題發揮」、「越小的孩子越是不會隱藏惡意，這種惡意是最直接也最可怕的，也不用太訝異啦，當然這樣是錯的，只能說，他們還是孩子，千萬別放過」、我小一也被這種低端霸凌一段時間。我還寫紙條拜託和好結果在我臉前被撕爛。說真的那種霸凌什麼時期都會有，跟家人老師講還不一定有效。以前受不了我都會叫家長來學校反而更嚴重」。

(中時新聞網)