美國職籃新賽季在聖誕節前夕─23日開賽，台灣運彩現已提供多種玩法，總冠軍預測由詹姆士領軍的洛杉磯湖人最被看好。

運彩投注站表示，洛杉磯湖人隊有機會再次拿下本季冠軍、賠率2.20倍，至於緊追在後的有布魯克林籃網5.75倍及洛杉磯快艇6.25倍；東區冠軍賠率最低前三名的隊伍分別為布魯克林籃網3.10倍、密爾瓦基公鹿3.30倍以及波士頓塞爾提克5.25倍；西區冠軍前三名分別為洛杉磯湖人1.90倍、洛杉磯快艇3.50倍、丹佛金塊8.25倍，重整旗鼓金州勇士10.00倍名列第四。

至於最佳新秀及最佳進步球員兩個個人項目的預測，運彩表示，最佳新秀以黃蜂的拉梅羅 鮑爾3.30倍最低、其次為灰狼的安東尼 愛德華茲5.00倍，以及勇士的詹姆斯 威斯曼5.00倍為賠率最低的三名球員；最佳進步球員賠率最低前三位分別為金塊的麥可 波特 8.75倍、太陽的德安德魯 艾頓9.50倍，以及雷霆的夏 吉爾傑斯-亞歷山大11.00倍。

美國職籃新賽季開幕戰12月23日(三)上午8點布魯克林籃網主場迎戰金州勇士，以及同日11點洛杉磯快艇踢館洛杉磯湖人拉開序幕。運彩指出，首場賽事台灣運彩不讓分投注布魯克林籃網1.20倍、金州勇士3.10倍；讓分投注金州勇士+7.5賠率1.75倍、布魯克林籃網-7.5賠率1.75倍。洛杉磯湖人對洛杉磯快艇，不讓分投注洛杉磯湖人1.55倍、洛杉磯快艇1.95倍；讓分玩法則為洛杉磯湖人-2.5賠率1.75倍、洛杉磯快艇+2.5賠率1.75倍。從賠率預測來看，籃網及湖人有機會拿下開季首場勝利。

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