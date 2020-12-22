「聖夜的宴會」戰鬥演示

韓國遊戲公司Hound13旗下3A級動作RPG手遊《Hundred Soul百魂戰記》，將於明年1月5日率先開放第十戰場「劫火峽谷」，隨著新章開啟，救世主戰力將大幅增強，除開放等級上限至100級，武器與裝備的強化等級將同步提升至T9，全新劇情篇章待救世主逐步揭開真相。為迎接聖誕與新年佳節，官方也推出一連串慶祝活動與玩家同樂！

第十戰場「劫火峽谷」 揭開真相的第一步

第十戰場「劫火峽谷」是由火山形成的峽谷，同時封印著災難級魔物。在歷經第九戰場之後，救世主發現有人正嘗試解開「劫火峽谷」的封印，試圖召喚災難級魔物，於是聖女「忒伊亞」將陪同救世主前往阻止，並在路途中揭露當年救世主父親英雄王「托雷多」死亡的真相。

而「劫火峽谷」有著全新五大首領，具備高燃燒抗性與超級護甲防禦的「火焰雞蛇」；會潛入地底並投擲幼蟲進行攻擊的「地道蜘蛛」；擅長控制火的「熔岩雪人」；能讓身體變成石頭且產生超高防禦的「石化石像鬼」；吸收對方血量來回復自身生命的「水蛭歐波米奈薛」，不同類型的BOSS將考驗救世主的戰略與作戰技巧。而「劫火峽谷」的最終首領「幻象看守者」也將很快地在之後的更新被召喚出來與救世主交戰。

新戰場開啟 救世主將遭遇災難級魔物。(圖/Hound13提供)

聖誕佳節 登入送時裝

為慶祝聖誕與新年到來，官方推出一連串慶祝活動，只要在12月25日登入，即可免費獲得「愛的聖誕時裝組合」一套，救世主不僅可以換上滿載節慶氣氛的新衣，副官「凱倫」與「基加提克」還有專屬聖誕服裝。而在12月24、26日登入遊戲，還能領取「香辣烤雞」、「約定沙漏」、「副官裝備召喚券」、「寵物高級孵化券」等多重好禮。

聖誕限定登入即送永久時裝 機會難得！(圖/Hound13提供)

此外，「聖夜的宴會」活動即將在12月29日結束，救世主只要完成每天指定任務，就能額外獲得綠寶石*500，同時還可收集「小雪人」兌換副武器時裝「馴鹿脛甲」。遊戲商城也限時推出全新聖誕時裝及聖誕幸運箱，帶給救世主滿滿好運及好禮。

多重活動陪伴救世主歡度聖誕。(圖/Hound13提供)

新章開啟 備戰登入禮

為協助救世主備戰第十戰場，今日起加碼準備「七日登入禮」，天天都有不同好禮可以領取，包括副官魂石選擇券、高達硬幣、綠寶石、傳說戰鬥裝備隨機箱等。而每天登入還能額外獲得「幻影殿堂鑰匙」、「榮耀信物」、「封印的高級副官魂石」，幫助救世主迅速增強戰力！

第十戰場備戰七日登入禮。(圖/Hound13提供)

更多關於《Hundred Soul百魂戰記》的精采活動與內容皆會在官方粉絲團釋出，敬請密切追蹤官方粉絲團訊息。

(科技)