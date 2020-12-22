英國兩家大型超市在周一提出警示，如果英國沒有處理好與歐盟的運輸連結，未來幾天英國超市貨架將出現缺貨情形。

英國倫敦近日出現變種病毒，歐洲許多國家在周一中斷與英國的貨運連結；法國更是關閉來自英國的入境邊界48小時，此意味著任何的貨車都不能離開英國多佛港(Dover)，該港口為英通往歐陸的重要城市和港口。

市占第一的特易購(Tesco)和第二的森寶利(Sainsbury)皆表示，如果邊界中斷持續，食物供應將受衝擊。

如果情況沒改變，森寶利預計未來幾天，部分蔬果將出現短缺；特易購也表達類似看法。

由於新冠疫情對旅館等產業帶來限制，聖誕節期間對超市的需求激增，人們恐慌於運輸交通危機，引發恐懼性搶購。

英國首相強生(Johnson)敦促民眾正常購物，表示與法國總統馬克宏(Macron)可望在數小時內將解決問題。

儘管周一英國超市出現大排長龍，但食物零售商表示，沒有看見消費者購買行為出現重大變化，並表示，這符合於他們對聖誕周的預期，12月21日一直是零售班表上繁忙的一天。

(時報資訊)