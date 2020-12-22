台灣出現一名本土個案，為航空器群聚中紐西蘭籍機師的接觸者（案771），因跨年在即，許多人擔心跨年活動是否受影響，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，該案雖是本土個案，但感染源很清楚，不會影響跨年活動，今晚將與地方政府開會討論，是否縮小規模。

跨年活動在即，台灣爆出一例本土病例，讓許多人擔心跨年演唱會等相關活動能否如期辦理，對此，陳時中表示，今天傍晚會跟個地方政府開會，討論有關跨年或是新春的活動要如何來辦，方向上要縮小規模，減少擁擠程度，且民眾一定注意相關防疫措施。

陳時中也表示，若出現的本土案例為不明感染源，才會全面停辦相關大型活動，至於辦理細節，今天下午會和地方政府討論相關防疫事宜，包含一定要戴口罩、自主健康管理者不能參加、有相關症狀不能參加，人數規模可能也要限縮。至於秋冬專案部分，陳時中表示，目前為止不會因為這個案例，而有所緊縮，但還是要更加注意。

另行政院長蘇貞昌今在立院受訪時也主動提到，跨年當天有許多大型集會，但為了自己與家人的平安，如果沒有必要，就不要去參加大型集會，跨年盡量待在家裡看電視，且電視也可以看到比較多不同角度。

(中時 )