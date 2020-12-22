台74快速道路發生碰撞事故 警方調查意外原因 14:222020/12/22 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張男駕駛的自小客車，前車頭嚴重受損。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自大貨車的後車尾凹陷受創。（民眾提供） 39歲的張姓男子，駕駛自小客車沿台74線往南，今天上午11時許，行經台74快速道路南下6.3公里處，前車頭碰撞同向39歲幸姓男子駕駛的自大貨車的後車尾；張男右前臂受傷未就醫，幸男右手受傷119送林新醫院，肇事原因由警方調查處理中。 警方指出，事故發生後，雙方駕駛人經酒測未飲酒；調閱監視器該路段無路口監視器，自小客車行車記錄器故障，工程車駕駛表示拒絕提供行車記錄器供媒體拍攝。肇事因素尚待交大分析研判，全案正由警方調查釐清中。 台南智慧路口 違規立即昭告天下 車禍重傷男控警搞掉影像 清水警：電腦當機重灌 (中時 ) #警方調查 #駕駛 #台74 #快速道路 #監視器 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國泰國民經濟信心調查：逾四成看好景氣 三成想買股 04:102020/12/22 財經要聞 虎科大情侶機車突「左切」遭撞影片曝光 網嘆：駕駛好衰 09:592020/12/22 社會 鶯歌老街頻自摔 議員促整治路面 04:102020/12/22 地方新聞 台74線兩車追撞起火1駕駛成焦屍 目擊者曝撞前現場 12:222020/12/22 社會 《半導體》營運動能添薪 頎邦放量穩揚 11:252020/12/22 財經 《電子零件》台光電收購EMD SM 助攻北美及高階CCL市場 09:262020/12/22 財經 北屯台74線火燒車 1死1逃出 04:102020/12/22 地方新聞 專家傳真－克服自駕車技術發展挑戰 加速啟動智慧生活新時代 04:102020/12/22 專題周報 融資餘額衝破1,800億 散戶挺台股 外資也按讚 04:102020/12/22 財經要聞 女騎士遭砂石車拖行10M僅輕傷 網狂讚：順澤宮神帽有保佑 11:202020/12/22 社會 獨家》可惡！三重警騙民眾沒監視器 民眾怒控吃案 10:172020/12/22 社會 社會熱門新聞 虎科大情侶機車突「左切」遭撞影片曝光 網嘆：駕駛好衰 - 社會 虎科大情侶沒兩段式左轉雙亡？父心痛捍衛兒：沒違規 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 女陪鄰居洗腎竟遭「塞茄子」回報 噁男強辯：她自己放 - 社會 長腿全裸騎士爽逛台南大街 後方駕駛全看呆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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