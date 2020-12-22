自大貨車的後車尾凹陷受創。（民眾提供）

39歲的張姓男子，駕駛自小客車沿台74線往南，今天上午11時許，行經台74快速道路南下6.3公里處，前車頭碰撞同向39歲幸姓男子駕駛的自大貨車的後車尾；張男右前臂受傷未就醫，幸男右手受傷119送林新醫院，肇事原因由警方調查處理中。

警方指出，事故發生後，雙方駕駛人經酒測未飲酒；調閱監視器該路段無路口監視器，自小客車行車記錄器故障，工程車駕駛表示拒絕提供行車記錄器供媒體拍攝。肇事因素尚待交大分析研判，全案正由警方調查釐清中。

(中時 )