遊戲新幹線旗下人氣線上遊戲《古劍奇譚網路版》、《新天龍八部Online》、《三國群英傳Online》、《創世戰車Online》、《完美世界2 Online》、《信長之野望Online》，以及HTML5跨平台遊戲《流火之詩Ⅱ：燃》，即日起陸續推出一系列雙旦活動，陪伴玩家共度白色聖誕節，一同迎接2021新年倒數！活動詳情請參考各遊戲官網公告。

《古劍奇譚網路版》你登入我買單 聖誕好禮拿不完！

天地寒氣凝結，步雲洲終於迎來今年第一場冬雪，《古劍奇譚網路版》即日起至1月7日，推出聖誕歡慶活動「步雲賽雪」、「飛雪聆音」，只要完成指定活動就可以得到專屬聖誕好禮。今年聖誕小龍人親自來送禮啦！即日起至1月3日，只要於「浮世留痕」內容中留下你的聖誕心願和新年希望，不但能獲得全新掛飾「銀月麟角」，還有機會召喚小龍人達成聖誕心願，並將會隨機抽取仙友的心願在遊戲頻道公布，想要告白就趁現在！此外，官方也特別開放12月24日至27日四天免費暢玩活動，玩家可盡情環遊古劍世界！

《新天龍八部Online》聖誕冰雪獻好禮 ，江湖奇遇伴陪你。

聖誕佳節到來，《新天龍八部Online》準備多項聖誕專屬活動「洛陽雪景」、「聖誕節撒禮物」，同時還有眾多虛寶好禮，讓玩家感受濃濃的節慶氣氛。玩家可以在主城中種植聖誕樹，並進行裝扮，只要裝扮完畢即可得到各式各樣的禮盒，禮盒內還藏有多種虛寶。而玩家最愛的「聖誕奇遇」更是不能錯過，在進行副本的過程中，將有機會遇到聖誕老人領取專屬好禮。除此之外，聖誕老人的可愛使者「雪橇麋鹿」，還會到洛陽、蘇州或大理城市中撒下滿滿聖誕禮盒，趕緊邀請親朋好友一起領取獎勵，快樂過節！

《新天龍八部Online》陪伴玩家共度聖誕迎元旦。(圖/遊戲新幹線提供)

《三國群英傳Online》武魂迎新跨新年

經典三國線上遊戲《三國群英傳Online》將於12月28日至明年1月4日舉辦「功勳加倍活動」，讓玩家在活動期間提升角色官階更加容易！而玩家即日起協助全國比武場的贏辛年收集指定道具，將可隨機獲得時效武魂或節慶名將珠，成功啟動名將珠，角色還能獲得永久能力加成！

《三國群英傳Online》武魂迎新 跨新年。(圖/遊戲新幹線提供)

《完美世界2 Online》Xmas聖誕狂想曲！

《完美世界2 Online》將於12月23日推出「GM的禮物」活動，GM將出現在祖龍城進行趣味問答活動，只要符合活動條件的玩家，即可領取追電傳送石、俠者時裝禮包、「稱號：快來康康我」等豐富好禮。為讓更多朋友都可以拿到聖誕禮物，GM將隨機到玩家的「家園」交換禮物，一同慶祝聖誕節！而12月31日 至明年1月2日舉辦「蛋蛋的祝福」活動，完成活動的玩家即可獲得經驗元神及精美獎勵。另有「派對簽到禮」、「奇樂冒險王」、「濃情加倍月」等多項活動熱鬧進行中，欲知更多詳情，請留意官網及粉絲團公告訊息。

《完美世界2 Online》Xmas聖誕狂想曲。(圖/遊戲新幹線提供)

《信長之野望Online》在聖誕節邀請大家參加戰國演奏盛會。

《信長之野望Online》將於12月30日舉辦聖誕節活動，邀請玩家搖響手中鈴噹，參加戰國演奏盛會，而組隊還能交換聖誕節禮物，組隊的人數越多，獎勵也越豐厚，獎勵含有「籌碼．一萬」、「夥伴中級箱．甲」等超值大獎。南蠻賭場也將新增聖誕節相關物品及開放兌換「手搖鈴樂譜」，位於安土的「卯月雛子」還會贈送免費聖誕服裝，歡迎玩家一起感受戰國的狂歡聖誕節！

《信長之野望Online》一同演奏聖誕歌曲。(圖/遊戲新幹線提供)

《創世戰車Online》歡慶同樂瘋狂聖誕

《創世戰車Online》除了可設計不同的武裝戰車之外，也能在試駕模式的指定區域進行組裝建設，打造專屬個人風格的特殊場景！為歡慶聖誕節的到來，官方也特別舉辦主題活動及特定商品折扣優惠，邀請各位倖存者一同歡度廢土耶誕！

《流火之詩Ⅱ：燃》萌萌女孩與玩家一起過聖誕

HTML 5 跨平台遊戲《流火之詩Ⅱ：燃》即日起推出「暖心聖誕季」活動，在活動期間內登入遊戲，即可獲得「皇家貓糧」、「角色抽獎券」等豐富虛寶。此外，擊敗遊戲內 BOSS還會掉落聖誕限定兌換道具，玩家可收集兌換道具將超萌角色與限定稱號通通帶回家，在冷冷聖誕夜中，讓萌萌女孩們溫暖團長的心。

欲知更多遊戲相關訊息，敬請留意各遊戲官方網站。

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