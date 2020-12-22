泰王貴妃詩妮娜恢復王室與軍職頭銜後向支持者致意

泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）將小三詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）封為貴妃，據稱引發王后蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn）等情敵的憤恨，而將她2012—2014年間所拍攝的約1,400張露骨裸照散發給反王室活躍分子。

據《每日郵報》（Daily Mail）22日報導，詩妮娜先前被指控，想要對王后不利，而一度被撤銷貴妃和軍職，軍階及勳章，並因而下獄。不過，後來她又得寵，恢復了原本所有的身分和頭銜。

據悉這些照片是詩妮娜的自拍照，而這些照片被寄給長期追蹤泰國王室消息，並為文批評的英國記者馬歇爾（ Andrew MacGregor Marshall）。他在臉書上寫道，多數影像和照片都是詩妮娜所自拍，而其中許多都十分露骨。馬歇爾指出，她會拍這些照片，可能是要寄給泰王，至於有心人士會加以外洩，則是為了蓄意破壞她重返王宮，恢復貴妃身分。

詩妮娜一度失寵並下獄

此外，泰國流亡學者帕文（Pavin Chachavalpongpun）也收到了這些照片。他當初因為批評泰國君主制，面臨刑事起訴，以致流亡日本。

詩妮娜是去年7月泰王慶祝67歲生日時，獲封為貴妃的，而這是近1世紀以來，泰王首度打破一夫一妻制，另外冊封貴妃。事實上，泰王2019年才迎娶了蘇堤達為第4任王后。如今42歲的蘇堤達，還有35歲的詩妮娜都在王宮安全衛隊中擔任高級軍官。

而蘇堤達原本是泰國航空（Thai Airways）空姐，詩妮娜則是軍中護士。現年68歲的泰王先前有過3段婚姻，共育有5子2女。

(中時新聞網)