新北市瑞芳區21日晚上7點發生落石坍方，直徑約3公尺巨石直接砸進鐵皮屋。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

新北市瑞芳區21日晚上7點發生落石坍方，直徑約3公尺巨石直接砸進鐵皮屋，60多歲徐姓男屋不幸遭砸傷，瑞芳區公所今早到場現勘強制撤離附近3戶住家，並要求土地所有人一個禮拜內做完安全評估。

據了解，徐男和妻子一同居住，事發當時徐男在客廳看電視，不幸遭巨石壓住，頭部擦挫傷、肋骨骨折，妻子在房間休息，聽到聲響驚醒，起身查看，發現丈夫被壓在石頭下，立即對外求救，附近居民協助報警，救護人員將徐男送往醫院救治。

徐妻表示，當時以為是附近居民在施放煙火，接連聽見3聲巨響，驚覺不對勁，立即起身查看，發現丈夫被巨石壓住，趕緊上前救出丈夫，並背到屋外求救，所幸附近2名住戶前來協助。

瑞芳區公所區今早派人前往勘查，區長施玉祥說，巨石直徑約3公尺，目前先使用機具爆破處理，因降雨不斷，無法清楚掌握邊坡狀況，初步發現還有一石塊在半山腰需要處理，因有安全疑慮先撤離附近住家，由於土地為國有財產署所有，要求財產署盡速在一週內完成安全評估。

(中時 )