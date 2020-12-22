美國在台協會處長（American Institute in Taiwan，AIT）酈英傑16日拜訪台中市，市長盧秀燕當面表示，台中市3年前訂有法律豬肉不可含萊劑，民意也支持；酈則緊盯手上資料氣氛有點尷尬。17日深夜AIT發出聲明，直指「有政治人物散播不實資訊」。媒體人尚毅夫18日直言，AIT已被惹毛，盧與國民黨的行為，必被鉅細靡遺記在AIT傳回美國的報告中，就像當年新北市前市長朱立倫的「維基解密」一樣。國民黨與美方關係發展值得闗注。

尚毅夫在政論節目《新聞面對面》分析，盧秀燕在媒體前當面槓AIT的做為，對自己是加分，但在外交領域上是不被喜歡的，從AIT這份聲明來看，可見AIT是真的生氣了，AIT所要透露的訊息就是「我不忍了」、「你在外交上這個小動作我火了」、「我不能忍受這樣的做為」，故會聲明「政治人物散播不實訊息」。尚強調，外交講究「打圓場」，外交人員無論坐姿、儀表、談吐、應對都是優雅的，AIT這份聲明已可說是「很重、很重」。

尚毅夫指出，AIT在訪盧秀燕現場「被突襲」，盧講完話後就把媒體請出去，酈英傑連回駁的空間都沒有，所以只能在事後透過媒體發聲明。何況，「把記者請出去」這個動作，還被說是AIT的意思，等於整件事對AIT而言就是既訝異又吃悶虧，所以不發個聲明回應還能怎辦？

尚毅夫並強調，酈英傑是事務官而非政務官，即便美國新任總統拜登上任，酈也不一定會下台，甚至可能接任其他系統的要職，去得罪一個這樣的人，「有好處嗎？」。尚特別點出，尤其國民黨後續要求AIT道歉的態度，等於直指美國就是錯了、就是要跟國民黨道歉，「外交不是這樣搞的，好不好。」

尚毅夫更提及「維基解密」事件，稱AIT跟誰會面、談了什麼，這些事情都會在AIT傳回美國的報告中被鉅細靡遺記錄下來，就像當年朱立倫跟AIT講的話就都被列上去了。可見盧秀燕槓AIT事件，美方報告一定早就打上去了，其內容一定包括盧這個人怎樣、國民黨回應怎樣、國民黨後續處理怎樣。

(中時新聞網)