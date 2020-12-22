宜蘭1名54歲的婦人，一個多月來天天腹瀉超過20次，陸續前往醫院就診檢查，卻遲遲找不到病因，最後轉往羅東博愛醫院診治，透過大腸鏡檢查，竟在婦人的大腸中抓出上百隻鉤蟲，經醫生開藥治療，婦人嚴重腹瀉情況終於好轉，生活也回歸正軌。

這名腹內藏了上百隻鉤蟲的婦人因為連日腹瀉嚴重，在11月中旬先前往醫院照大腸鏡及糞便檢查，但並未檢查出異常，後續又前往其他醫院做檢查，但僅被診斷是一般的腸躁症，並未有進一步治療。

在症狀遲遲未緩解狀況下婦人轉至羅東博愛醫院，由於已出現嚴重腹瀉合併脫水症狀，博愛醫院胃腸肝膽科醫生林峰年判斷需立即住院，同步安排大腸鏡檢查，仔細檢查後，發現婦人的腸道有嚴重寄生蟲寄生的情況，再經過檢驗科鑑定蟲體及於糞便檢體所發現的蟲卵，雙重確認是鉤蟲感染。

羅東博愛醫院表示，此一病例較為罕見的是，臨床發現鉤蟲成蟲主要寄生在小腸，透過大腸鏡發現較為少見；檢驗科主任鄭明輝說，糞便檢查雖有很大機率可發現蟲卵，但因婦人連日腹瀉的緣故，稀釋了糞便中的蟲卵數量，所以在執行上發現蟲卵的難度相當高。

據了解，這名婦人從事園藝工作，醫生因而推測有可能就是工作環境導致鉤蟲進入體內，也提醒大眾，鉤蟲寄生多與皮膚接觸有關，建議在戶外活動時盡量穿著鞋子，另外居家園藝時也應帶好手套保護自己，以免蟲卵經由土壤孵化後與皮膚接觸傳染。

(中時 )