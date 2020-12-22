普華（PwC）商務法律事務所與國立台灣大學法律學院財稅法研究中心於2020年12月18日共同主辦「2020普華租稅法庭辯論賽」，國立成功大學、國立中正大學及輔仁大學分別奪得冠軍、亞軍及季軍。

國立成功大學也獲得最佳書狀獎項。個人獎項部分，分別由國立中正大學鄭秉如、國立台灣大學曾千豪分別獲得最佳辯士與傑出辯士的殊榮。

PwC指出，普華租稅法庭辯論賽已邁入第4屆，較往年有更多的學校與隊伍參賽。本次辯論賽由國立成功大學、國立高雄大學、輔仁大學、國立中正大學、中國文化大學、東吳大學、國立彰化師範大學、國立台灣大學及國立中興大學（依報名順序），共計9校10隊大專院校法律與會計等系所學生共同參與，就「企業併購盈虧互抵」之重要議題，以模擬法庭的方式進行辯論，培養學生就稅法實務問題的思辨能力。

財政部常務次長李慶華致詞時表示，國家租稅政策主要有財政收入、租稅公平、經濟發展及課徵技術簡便四大考量要素，要如何取得平衡，是非常艱深的議題，希望學子們透過此次辯論賽，可以激盪出不一樣的火花。

國立台灣大學法律學院院長陳聰富指出，法律人過往鮮少跨足租稅法領域，勉勵同學透過本次辯論賽的參與，作為涉獵不同領域的學習起點。

資誠PwC聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，本辯論賽對租稅領域的研究有所助益，參賽者透過實務辯論，使法律與會計能有更深度的結合。

普華商務法律事務所主持律師蔡朝安強調，希望可以藉由本辯論賽的舉辦，引領學生就租稅法律主義等重要的原理原則進行研究，並鼓勵同學在學生時代就涉足重要的稅務領域。

(工商 )