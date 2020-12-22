疫情指揮中心宣布台灣出現本土COVID-19案例，為廣達集團旗下員工。對此廣達表示，染疫員工任職於集團內關係企業，廣達集團內關係企業眾多，染疫員工並非母公司廣達員工，也不是雲達、廣明、達明員工，其他則涉及個資法而無法多透露，雖然該名染疫員工平日不在廣達母公司任職，不過隨著集團內孫公司員工染疫，廣達總部的防疫措施，已經重新升級至年初的最高級。

據了解，廣達在上半年疫情最嚴重時，由副董事長梁次震親自指揮防疫措施，員工餐廳全面關閉，午餐時間不能到餐廳吃飯、連去員工餐廳外帶星巴克回座位都不行，每天的午餐都是早上統一填單後，由專人從餐廳區以推車送到各樓層的辦公室門口，再由員工自行拿取。

另外，廣達一樓會客大廳與會議室一向熙來攘往，接待來自各地的供應鏈與客戶，但隨著台灣又出現本土病例，一樓會客大廳與會議室也重新封閉，非員工不得出入辦公室，供應鏈相關會議可能都得回到年初的狀況、也就是只能透過電話或網路進行，而員工進入總部後，在上班時間非經允許不得外出，以致於連點UBEREATS出外取餐也不成為不可能的任務，而在辦公室內部，員工都只能在自己的座位、辦公室內茶水間、洗手間移動，如果要開會也只能在自己辦公室所屬會議室開會，不能去其他樓層，廣達總部由於佔地廣大，辦公室分為兩邊，同樓層的員工如果分屬不同邊，也不能互相見面交流，不同部門若有開會需求，同樣只能召開電話會議的方式進行。

(工商 )