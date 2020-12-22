日職》陳偉殷確定加盟阪神虎 將披上14號球衣 14:332020/12/22 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳偉殷今天舉辦媒體見面會，談到今年球季的心路歷程。（資料照，鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阪神虎隊今天正式宣布簽下台灣旅日左投陳偉殷，將披上阪神虎前王牌左投能見篤史的球衣背號14號。 陳偉殷今年6月遭水手隊釋出，返台後仍積極訓練，持續尋找旅外機會，最終他在9月時獲得羅德隊青睞，重返日職4場比賽雖然吞下0勝3負，但4場比賽都是優質先發，自責分率2.42。 今天阪神正式宣布簽下陳偉殷，陳偉殷在聲明中表示，自己非常高興成為阪神的一員，會選擇加入阪神的其中一個原因是因為央聯是自己生涯的起點，希望有天能回到自己懷念的地方，也被球隊誠意感動。 日職》陳偉殷明年續留日本 新東家交給經紀公司處理 (中時 ) #日職 #阪神虎 #陳偉殷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日職》陳偉殷PO文：期待明年日本大賽對戰羅德 17:382020/12/22 體育 銘傳USR X《士林老屋生活節》 匯聚多元文化從心開始 14:492020/12/22 新消息 《新聞分析》日立急拔肉中刺 兩招恐遭化解 10:172020/12/22 財經 蘇偉碩遭查水表 游盈隆：民進黨吹起「不自由民主」妖風 12:072020/12/22 政治 黃敏惠帶領嘉市轉型西部新都心 04:102020/12/22 地方新聞 酒駕奪命 護理師昏迷21天拔管 04:102020/12/22 地方新聞 旭富二度爆炸 蕈狀雲直衝天空 04:102020/12/22 生活新聞 為萊豬 蘇貞昌、賴士葆拍桌互嗆 13:242020/12/22 政治 美國職籃23日開季 台灣運彩提供投注 籃網、湖人被看好勝出 14:132020/12/22 財經 蔡英文至安南區鎮南王府參香祈福 贈匾額「澤溥黎元」 15:542020/12/22 寶島 台灣大哥大女子高球賽 徐薇淩來勢洶洶 林子麒拚衛冕 15:212020/12/22 體育 誰告蘇偉碩？陳時中不躲了：我簽准提告 蘇揆不知道 10:592020/12/22 政治 防疫優先 新北耶誕城取消戶外活動 17:292020/12/22 生活 體育熱門新聞 PLG》風波延燒！領航猿總教練劉義祥自請離職 - 籃球 NBA》林書豪簽約勇士破局 關鍵原因曝光 - 體育 日職》陳偉殷等人加盟 阪神如虎添翼 - 體育 MLB》道奇威爾史密斯 終於見到影星威爾史密斯 - 體育 網球》費德勒連18年最受歡迎 喬柯維奇6度年終第一平紀錄 - 其他 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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