阪神虎隊今天正式宣布簽下台灣旅日左投陳偉殷，將披上阪神虎前王牌左投能見篤史的球衣背號14號。

陳偉殷今年6月遭水手隊釋出，返台後仍積極訓練，持續尋找旅外機會，最終他在9月時獲得羅德隊青睞，重返日職4場比賽雖然吞下0勝3負，但4場比賽都是優質先發，自責分率2.42。

今天阪神正式宣布簽下陳偉殷，陳偉殷在聲明中表示，自己非常高興成為阪神的一員，會選擇加入阪神的其中一個原因是因為央聯是自己生涯的起點，希望有天能回到自己懷念的地方，也被球隊誠意感動。

(中時 )