徐國勇希望提供警察更優質的受訓環境。（警專提供）

台灣警察專科學生22日舉行新宿舍的破土動工，警專校長鍾國文表示，目前全校受訓學生總數超過4000人，但舊有學生宿舍，只能容納3120人，新宿舍動工後預於2024年完工，到時可再容納984名學生，安心就學也更能專注學習。

主持典禮的內政部長徐國勇指出，警專建校已75周年，警消近年在民眾服務方面滿意度很高，但警專已30年來沒有翻新及新建工程，此次新建宿舍，希望提供更優質的受訓環境。

新學生宿舍工程是在校友總會何明洲擔任警專校長時，向內政部提出「學生宿舍大樓中程計畫」，獲得經費支持，2016年12月獲行政院核定通過，並於22日動工，預計4年後完成。

警專表示，新建學生宿舍大樓可容納984名住宿生，規劃有164間寢室，也幅合教育部規定，學生宿舍每人至少要有1.8坪空間，除了性別友善與無障礙空間，更結合綠建築與智慧建築的設計概念，達成環境平衡與資源的有效運用。

(中時 )