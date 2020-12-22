「叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮！」為迎接耶誕節到來，「社區好鄰居」永慶房屋在耶誕節檔期進行一系列社區服務，包括租借帳篷、協辦園遊會及耶誕襪DIY教學，今年協辦超過250場耶誕節活動。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，2020年受到疫情影響，許多人的心情都相當苦悶，因此，藉由協助社區舉辦耶誕活動分享喜悅與祝福，一同迎接2021年的到來。

南萬華響應台北靈糧堂舉辦「青年聖誕嘉年華」

「萬華青年聖誕嘉年華」活動於12月19日在萬華青年公園熱鬧舉行，嘉年華活動由台北靈糧堂雙園福音中心及台灣愛鄰社區服務協會主辦，邀請萬華區日祥里、忠貞里、凌霄里、新安里、新忠里、新和里、壽德里、騰雲里等八個里及永慶房屋協力舉辦。活動現場除了有知名歌手黃雅珉、黃錦雯現場演出，還有許多精彩的節目表演與抽獎活動，吸引超過四千位民眾參加。

台北市萬華區騰雲里里長李重華說明，今年和靈糧堂合作園遊會活動，讓許多長輩們都玩得相當開心，也成為里民們交流、聚會的好去處。李重華里長說，永慶房屋用心服務社區，長年來都是里長們的最佳小幫手。永慶房屋萬華區店長林澍凡強調，感謝靈糧堂的邀請，這次透過嘉年華活動與里民同歡，永慶夥伴們從服務過程中獲得滿滿成就感。

「萬華青年聖誕嘉年華」活動，今年吸引超過四千位民眾參加。(圖/永慶房屋提供)

DIY耶誕襪享受親子樂 耶誕燈飾閃亮幸福耶誕

親子DIY也是今年耶誕節的重點活動！新北市新店區「美河市」社區於12日舉辦耶誕襪DIY活動，活動分為兩個梯次，由永慶房屋團隊陪同家長及小朋友們製作可愛耶誕襪，現場氣氛超溫馨。永慶房屋新店區店長張世杰認為，藉由親子DIY的過程，有助於親子感情增溫，也能教導孩子節慶背後的意義。

永慶團隊推出耶誕襪DIY活動，和社區住戶們分享如何製作可愛耶誕襪。(圖/永慶房屋提供)

台北市萬美里舉辦耶誕晚會，邀請辛亥國小帶來精彩表演。(圖/永慶房屋提供)

台北市文山區萬美里也在19日舉行「耶誕晚會」，邀請左鄰右舍相約來「七逃」！萬美里里長鄧瑞興表示，這次活動主打「美味小吃」及「歌聲舞影」，活動現場提供道地美食、還有安排警專、景文高中、辛亥國小等團體的精彩表演，也感謝永慶夥伴們熱情響應。永慶房屋文山區店長石曉樺指出，鄧里長透過活動成功凝聚里民的向心力，也讓萬美里成為人情味十足的社區典範。

談到社區的耶誕市集，絕對不能錯過這！新北市新店區「大鵬華城」社區於19日舉辦「耶誕點燈市集」，管委會規劃胖卡行動餐車、台灣小吃區、旋轉木馬區、耶誕小火車區、魔術表演及各類DIY活動，打造盛大嘉年華會。永慶房屋新店區店長蘇柏豪表示：「透過打彈珠、吹乒乓球活動，永慶夥伴們也提前和住戶們共度開心的耶誕周末。」

新北市議員唐慧琳資助大鵬里佈置美輪美奐的耶誕燈飾。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)