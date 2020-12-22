台南市政府農業局動物防疫保護處近期接獲多起民眾通報，有飼主未將愛犬絕育而繁衍幼犬，經查證屬實，飼主將被裁罰。市長黃偉哲說，為降低寵物棄養率及流浪動物減量控制，飼主應配合政府政策將飼養的犬貓絕育，以免觸法遭受處罰。

農業局長謝耀清指出，根據《動物保護法》規定，犬貓飼主應向動保處申報，並提出繁殖管理說明才可以免絕育，如有繁殖需求也應申報，違反規定的飼主一旦被查獲，將處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並可以公布姓名、照片及違法事實。

謝耀清也說，如果飼養的犬貓因為健康因素或年齡不適合絕育，也必須依規定申報免絕育，如果犬貓已經轉送給他人飼養、遺失或死亡，應辦理寵物資料異動與申報。

動保處呼籲，犬貓飼主落實飼養責任，除了愛牠、不棄養牠，將牠視為家中的一分子，也要為犬貓絕育、辦理寵物登記，並且每年施打狂犬病疫苗。如有絕育等相關問題，可撥打電話06-2130958洽詢。

★中時新聞網提醒您，以領養代替購買。

(中時 )