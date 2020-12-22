中央流行疫情指揮中心今宣布新增1名本土個案為廣達相關企業員工，她是航空器群聚中紐西蘭籍機師的接觸者（案771）；而其確診新冠肺炎，也讓台灣253天無本土病例破功。對此，宅神朱學恒表示，那個紐西蘭機師應該要重罰吧？更要衛福部專心防疫不要再搞什麼美豬了，輕重緩急完全不同啊！

朱學恒今在臉書發文表示，253天以來首個本土案例，吃個漢堡壓壓驚！重罰那個紐西蘭機師啦！衛福部專心防疫不要再搞什麼美豬了，輕重緩急完全不同啊！

底下網友也痛批，「早上還說防疫第二名好棒棒，下午就來一個，那個機師要重罰啦」、「這回怎沒再推是境外移入」、「衛福部全心全意防疫啊！本土再起！大家好恐慌」、「紙包不住火，一早就有，只是不承認而已吧」、「吃台灣豬充值一下台灣價值」。

還有網友譏諷，「還不封英國班機嗎」、「外籍移工離開防疫旅館的房間十秒鐘，沒接觸任何人重罰十萬，結果紐西蘭機師還沒開罰，差別待遇是歧視嗎」、「東南亞外勞出房門8秒罰十萬，這個不知道能不能罰」、「自己國人給他罰死，外國人白人至上、傳染國人得肺病沒関係、不罰款」、「安啦！白皮膚的病毒也高人一等，不屑傳染台灣人啦」、「敢罰我大歐美人士啊，是不是不想跪舔了啊」！

對於紐西蘭籍機師罰款議題，指揮中心今表示，由於該案於疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法，衛生單位可依同法第67條第1項第3款規定，處新台幣6萬至30萬元罰鍰。

(中時新聞網)