富興柑橘產銷班班長黎萬坤說，久旱未雨，桶柑大果少，21到23公分的中果比較多。（羅浚濱攝）

峨眉鄉種植635公頃的桶柑，產量佔全國45％，今年受冷鋒和乾旱影響減產將高達5成，各橘園25到27公分的大果數量都很少，普遍以21到23公分的中果較多，品質都非常好，因明年1月才採收上市，橘農都很期待市場會有好行情。

峨眉農會總幹事陳冠義說，去年氣候好，農曆年前桶柑盛產，加上過年較早，造成桶柑銷不出去，今年則相反，3月冷鋒吹南風落果，成長期又缺水，橘農普遍反應桶柑減產5成！

「減產主要是受3月冷鋒過境的影響！」峨眉石井柑橘產銷班班長徐福華說，3月中連續3天冷鋒過境的溫度只有6度，太冷造成桶柑沒辦法開出花苞，應該發芽處多沒結果，葉子出現凋萎情形。

富興柑橘產銷班班長黎萬坤則說，加上久旱未雨，各橘園的桶柑很少有25到27公分的大果，21到23公分的中果普遍比較多，只要做好管理保持濕潤，桶柑的品質將比往年還好。

黎萬坤並說，峨眉桶柑主要銷到台北農產運銷公司等大型拍賣市場，價格都是看當天市場供貨及需求，曾經最高1公斤200元，也曾最低3塊錢，目前很難預估行情，但橘農都希望明年1月採收上市時，都能賣到好價錢。

縣府農業處指出，乾早造成柑橘減產，農委會公告峨眉、北埔、寶山及竹東4鄉鎮，辦理桶柑農業天然災害現金救助地區，寶山鄉為帝王柑農業天然災害現金救助地區，農民申請辦理現金救助到28日截止，每公頃救助7萬5千元。

(中時 )