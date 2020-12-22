關了這道門卻開了那扇窗 自閉症學生是個音樂奇才

頭份國中特教班9年級學生陳秉彥，2歲時被診斷確認是自閉症，父母親發現他是音樂奇才後，全力培養秉彥走音樂這條路，他不需要看譜就可直接彈出數百首音樂，一般學生得花半年才學會的複雜曲子，他只要2、3個月就可熟練，父母親希望秉彥將來可以在音樂表演上發光發熱。

陳秉彥的父母親花費許多心血讓愛子在音樂路上發展，希望未來能繼續發光發熱。（謝明俊攝）

音樂老師江怡臻（左三）是陳秉彥音樂路上的重要幫手。（謝明俊攝）

秉彥的手一碰到鋼琴鍵盤，整個人馬上就化身成靈巧的精靈，快速移動的指間滑出美妙的樂曲，他不用看樂譜，因為所有的音樂都存在他腦袋裡，就像是個超強的硬碟，能立刻記錄下他所聽到的所有音樂。偶而，陳秉彥又會變成一個玩弄音樂的頑童，輕巧把宮崎峻的「霍爾的移動城堡」和另1首耳熟能詳的樂曲，當場融合在一起演奏，讓人以為是事先編好的，這個天賦與生俱來。

秉彥的音樂老師江怡臻直接下指令「彈彈舒伯特的黑鍵！」陳秉彥毫不思索就直接彈完這首有相當技巧難度的曲子，「一般學生要練熟這首曲子，最起碼得練上半年時間，秉彥只用2個多月時間就完成。」秉彥對音樂的特殊天賦讓江怡臻願意花許多心血時間來帶領秉彥走入音樂世界。

陳秉彥愛好畫畫，繪本連續3年獲得文化部的文薈獎。（謝明俊攝）

除了音樂，畫畫是陳秉彥的喜愛的活動。（謝明俊攝）

「二歲那年，我們才確認秉彥是自閉兒」秉彥的父母親陳銘峯、林淑敏在兒子出生後一直覺得納悶，秉彥對於外界任何聲音毫無反應，讓他們一度誤以為兒子是聽覺障礙，經花了許多時間求醫診斷，才確認秉顏是自閉兒。

從未接觸相關知識的陳家夫婦，開始惡補有關自閉症的所有知識，並開始替提前布署兒子的特教工作，但秉彥始終對父母親的任何言語從不回應，一度讓陳家夫妻不知如何是好。

秉彥3歲那年，陳家夫婦驚喜的發現兒子對音樂有反應，會用玩具鋼琴彈出他所聽過的音樂，從此，陳家夫婦全力輔導兒子走上音樂的路，並花了許多時間替秉彥找了一個懂得教導的音樂老師江怡臻。

江怡臻教秉彥學琴的方式很特別，她會先彈一次讓秉彥在旁邊看，接著就要秉彥跟著彈，秉彥看不懂樂譜，但他聽過看過就會彈，還自行摸索出樂符與鍵盤間相對應關係，這套規則只有秉彥自己懂，他也不須要看譜，因為他已將所有學過的樂曲和聽過的音樂全都記錄在腦中。

陳秉彥念國小5年級那年，爸媽送他參加全國心智障礙大賽，靠著一曲「在柏林圍牆上跳舞」的曲子拿下冠軍，接下來，他參加許多比賽都非常輕鬆的得獎，證明他的音樂天份。

「秉彥放學一回到家，就會彈琴，如果不制止他，根本不會停下來！」陳銘峯說，音樂是兒子最熱愛的活動，另外，還有畫畫，也是秉彥後來展露出來的另一項嗜好。林淑敏說，就在兒子念特教幼兒班時，老師教學生畫畫，兒子特別喜歡，所以他們在他玩琴的閑餘，也讓他多畫圖。

畫著畫書，陳秉彥畫出興趣了，起先他喜歡動物，尤其是乳牛，後來又對汽車有興趣，飛機和花則是他最近感興趣的題材，爸媽鼓勵秉顏參加比賽，接連3年都拿下文化部所舉辦的文薈獎，還把他的畫作集結成冊印成桌曆，捐給華山基金會當作義賣品。

陳秉彥對顏色及數字非常敏感，並且有一套自己的邏輯順序，爸媽訓練他自我打理生活，但一直被異位性皮膚炎所苦，只要天氣一變化，秉彥就會全身騷癢，連最愛的彈琴都無法進行，媽媽正到處尋找良醫可以徹底來解決這個問題。

由於無法有效與旁人溝通，所以林淑敏從小就得寸步不離地陪在兒子身旁，從念幼兒班至今，林淑敏全心為愛兒付出自己全部的歲月，無怨無悔。陳秉彥未來將進入高中就讀，林家父母希望繼續讓兒子在最愛的音樂路上繼續前進，兒子現在的表現已讓他們欣慰，更希望有一天愛兒能登上表演舞台，讓他天才式的琴藝發光發熱。

(中時 )