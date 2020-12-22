被稱為「華為最美千金」的姚安娜，不僅擁有哈佛大學高學歷，還有漂亮臉蛋，21日她突開通微博，並曬出自拍照，祝大家「冬至快樂」，短短不到1天時間，就有超過5萬粉絲關注，人氣相當高。

姚安娜在微博第一篇發文，就是曬出自拍美照，寫下「冬至快樂，北京好冷呀」，只見她穿著運動外套、紮著馬尾，精緻五官令人驚艷不已，網友看了都直呼「美哭了」、「這顏值把明星屌打」、「有顏有才的學霸姐姐」。

姚安娜開通微博，放送自拍美照。(圖／翻攝自姚安娜微博)

不過網友除了讚嘆她的高顏值外，還注意到她並不是使用華為最新的Mate40手機，笑虧「手機該換了」、「看來華為Mate40是真難搶」。22歲的姚安娜是任正非與第二任妻子生的女兒，在國外留學多年，今年剛從哈佛大學畢業，主修計算機科學和統計學，還曾在波士頓科技公司實習，參與研發智能假肢。

而姚安娜和澳門賭王女兒何超欣等名媛是閨密，平時活躍名媛聚會，據悉，她經常參加時尚活動，但還沒有接觸家族企業的工作，被猜測可能會進入娛樂圈發展。而對比她的名媛生活，同父異母的姊姊孟晚舟，目前仍在加拿大進行引渡官司，際遇差距大，讓人不勝唏噓。

(中時新聞網)